В Киеве признали право «Газпрома» на остановку транзита газа

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что по действующему транзитному контракту между Украиной и Россией «Газпром» имеет право прекращать физический транзит природного газа через территорию Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

С 1 октября начались поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины.

«И это несмотря на забронированные мощности для транзита. «Газпром» имеет такое право по контракту — не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип «качай или плати»)», — написал Витренко.

В то же время он считает, что сложившаяся ситуация – наглядный пример того, что произойдет после запуска «Северного потока-2», если Россия не разблокирует транзит через Украину для других стран.

Ранее 1 октября в компании «Оператор ГТС Украины» заявили о потере возможности виртуального импорта газа из Венгрии в связи с прекращением транзита.

27 сентября между Россией и Венгрией был подписан контракт, предполагающий поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины. Он рассчитан на 15 лет с возможностью внести изменения через 10 лет.

Киев резко отреагировал на подписание договора. Украинские власти заявили о планах обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что венгерская сторона не может принимать во внимание позицию Украины по данному вопросу.