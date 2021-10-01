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В Киеве признали право «Газпрома» на остановку транзита газа

Лера Букина
1 час назад

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что по действующему транзитному контракту между Украиной и Россией «Газпром» имеет право прекращать физический транзит природного газа через территорию Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

С 1 октября начались поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины.

«И это несмотря на забронированные мощности для транзита. «Газпром» имеет такое право по контракту — не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип «качай или плати»)», — написал Витренко.

В то же время он считает, что сложившаяся ситуация – наглядный пример того, что произойдет после запуска «Северного потока-2», если Россия не разблокирует транзит через Украину для других стран.

Ранее 1 октября в компании «Оператор ГТС Украины» заявили о потере возможности виртуального импорта газа из Венгрии в связи с прекращением транзита.

В Венгрии прокомментировали договор с «Газпромом»

27 сентября между Россией и Венгрией был подписан контракт, предполагающий поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины. Он рассчитан на 15 лет с возможностью внести изменения через 10 лет.

Киев резко отреагировал на подписание договора. Украинские власти заявили о планах обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что венгерская сторона не может принимать во внимание позицию Украины по данному вопросу.

В Кремле заявили, что газовый контракт России и Венгрии не нарушает ничьи права, как и международные нормы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что «вряд ли кто-то, включая Украину, имеет право вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений».

Экономика,Видео,Юрий Витренко,Виктор Орбан,Дмитрий Песков,Газпром,Еврокомиссия,
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