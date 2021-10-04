Эксперт перечислила выгоды России от энергокризиса в Европе

Энергетический кризис в ЕС может вызвать смягчение санкционной политики стран Европы по отношению к России, которая является для континента основным поставщиком энергоресурсов. Таким мнением с "Рамблером" поделилась декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа им. Губкина Елена Телегина.

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"Радоваться чужим несчастьям не стоит, но для России эта ситуация выигрышная с точки зрения и рынка, и политики. Газа, нефти и угля у нас будут покупать больше. Ну, и зависимость такого рода может сказаться на политике ЕС. Возможно смягчение санкционного режима. Не думаю, что политика будет тут превалировать над интересами простых людей, которые будут замерзать у себя дома", - заявила Елена Телегина.

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Эксперт отмечает, что судить о масштабах кризиса можно будет только тогда, когда станет понятно, насколько холодная зима ждет Европу.

"Ситуация сейчас сложилась сложная - цены на газ бьют все рекорды. Все зависит от зимы - если она будет мягкая, то таких ужасающих событий, как отключение отопления, ждать не стоит. Если же будет по-настоящему холодно, чего нельзя исключать, то перебои в энергоснабжении вполне возможны", - сообщила Елена Телегина.

Телегина отмечает, что текущий кризис отчасти связан с планами ЕС по переходу на экологичные источники энергии. Однако кроме этого к нему привел еще ряд факторов, сочетание которых стало для европейцев сюрпризом.

"Это, безусловно, следствие того плана по отказу от органических источников энергии, который был принят достаточно давно. Конечно, никто не ожидал, что одновременно сложится столько факторов - пандемия, нехватка газа, восстановление экономики, требующее много ресурсов. Но это плата за устойчивую тенденцию на выход из углеводородной экономики"

Впрочем, она убеждена, что даже текущая ситуация глобально не изменит планы по переходу на "зеленую" энергетику, однако может сделать политику ЕС в этом вопросе более аккуратной.

"Все равно Европа будет последовательно идти к зеленому миру, однако я думаю, что они не рассчитали скорость этого перехода и цену, которую за него придется платить. Я думаю, что повторение таких кризисов в будущем возможно", - комментирует Елена Телегина.