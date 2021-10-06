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"Это спекуляции": Что происходит с ценами на газ

Роман Кирьянов
53 минуты назад

Неконтролируемый рост цен на газ на европейском рынке носит спекулятивный характер и прекратится с вводом "Северного потока 2". Таким мнением с "Рамблером" поделилась декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Елена Телегина.

"Это спекуляции": Что происходит с ценами на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это чистые спекуляции, идет "бычий" тренд. В преддверии зимы сейчас все стараются заработать на повышении, поэтому . Это краткосрочная история, можем и 3000 долларов увидеть, потом откскоки неизбежны. Все это закончится с вводом "Северного потока 2"

Телегина считает, что ситуация на рынке полностью зависит от решения германских властей дать все разрешения на ввод трубопровода.

"Все зависит от того, насколько Германия готова ускорить этот процесс. Если "Северный поток 2" введут до конца года, то цена успокоится. Думаю, что рынок будет лихорадить до декабря"

В любом случае, считает эксперт, до декабря мы окажемся в такой рыночной ситуации, когда цены на газ становится сложно прогнозировать.

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября составила 1600 за тыс. кубометров. Однако этот рекорд был побит уже к 11:28 газ торговался по 1900 долл за тыс. куб. м.

Экономика,Елена Телегина,
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