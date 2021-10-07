Эксперты заявили об угрозе для российского рынка труда

Эксперты, опрошенные «Комсомольской правдой», считают, что российский рынок труда стал полностью зависим от мигрантов, но решить эту проблему могут дополнительные налоги для компаний, нанимающих рабочих-иностранцев.

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В 2019 году Россия заняла четвертое место в составленном ООН списке стран, наиболее привлекательных для мигрантов - в стране их насчитали около 12 млн.

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«Сегодня уже необходимо вести речь о параллельном теневом мигрантском государстве, которое во многих отношениях сопоставимо с государством российским», - считает глава Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Он назвал мифом утверждение, что мигранты в России соглашаются на любую работу.

«Когда мигрант закрепляется в основном составе сообщества и этнодиаспоре, то условия работы у него как минимум не хуже, чем у среднестатистического россиянина, а зачастую и гораздо лучше, потому что хорошо организованные диаспоры занимают определенные ниши на рынке труда», - считает эксперт.

По его мнению, мигрантам на рынке труда проигрывают «марийские и рязанские мужики», которые держатся маленькими земляческими группами и не имеют широкой поддержки диаспор.

Крупнов подчеркнул, что мигранты удобны бизнесу тем, что очень организованны и «не качают права». Благодаря им компании могут экономить на соцпакетах, не вкладываться в технологии и работать «на лопатном укладе».

«Представьте - одно дело нужно сумасшедшей техники на миллиард рублей накупить, а можно тяп-ляп и быстро построить. < > А если сказать: "Давайте мы коренное население обучим лучшим специальностям, начнем работать со школьниками, чтобы через 10 лет они пришли в ваш строительный комплекс", то нас просто засмеют, потому что им нужно сейчас», - отметил эксперт.

По его мнению, из-за такого подхода в России за последние 20 лет сформировалась «мигрантская наркозависимость».

Демограф Владимир Тимаков считает, что более выгодным для России решением было бы привлечение рабочих рук из Украины. По его мнению, тем, кто переезжает по программе переселения, будет необходим более высокий уровень доходов, чем мигрантам из Средней Азии.

«А на фирмы, привлекающие низкооплачиваемых гастарбайтеров, которые потом увозят деньги в свою страну, нужно накладывать дополнительные налоги», - заключил он.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов ранее рассказал, что российским заведениям общепита не хватает до 30 процентов сотрудников из-за оттока мигрантов во время пандемии. В «Уральском объединении строителей» дефицит кадров оценивали в 40-50 процентов.