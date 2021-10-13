В ЕС заговорили о наказании «Газпрома» из-за энергокризиса

Не исключено, что Евросоюз оштрафует российский «Газпром» из-за роста цен на газ. Об этом в интервью польскому Radio Maryja заявил эксперт Войцех Якубик. Он напомнил, что данная схема применялась в отношении Google и Facebook.

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«Цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом. Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, "Газпромом"», — подчеркнул Якубик.

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По словам эксперта, сейчас Еврокомиссия может пойти как на штраф, так и на предложение ряда решений для защиты ЕС. Якубик связывает резкое повышение цен на энергоносители с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью BBC заявил, что «Газпром» начал откачку газа из своих хранилищ, чтобы поставить больше топлива в Европу. Он отметил, что Россия работает в направлении нормализации ситуации в Европе. Рябков также подчеркнул, что Москва планирует работать вместе с Европой и выступает за ее энергетическую безопасность.

В течение нескольких недель в сентябре и начале октября цены на газ в Европе непрерывно повышались и установили несколько рекордов. Днем 6 октября стоимость газа достигла $1924 за 1 тысячу кубометров. Однако в ходе дальнейшей торговой сессии котировки резко опустились. СМИ связали такую динамику с заявлением президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе.