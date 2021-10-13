Россия готова исполнять свои транзитные договоренности по газу, и, если со стороны Украины поступят коммерческие предложения, все будет работать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании Киева сохранить прокачку топлива по своей территории во избежание существенных финансовых потерь. Отмечалось, что речь идет о $2 млрд в год.

«Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты, и, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать», — цитирует агентство Пескова.

Киеву необходимо обратиться к европейским компаниям-приобретателям российского топлива, которые могут заключить новые соглашения на поставки с учетом повышенного спроса, сказал пресс-секретарь президента России.

«То есть чтобы что-то транспортировать через территорию Украины, нужно чтобы это кто-то купил», — подытожил Песков.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что участники саммита Украина – Европейский союз решили начать стратегический энергетический диалог между Киевом и ЕС. Он назвал энергетическую безопасность залогом независимости и национального суверенитета Украины, добавив, что «завершение строительства "Северного потока-2" открывает перед Украиной новые вызовы в дополнение к уже существующим».