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Кремль дал совет Киеву по сохранению транзита газа

Лера Букина
44 минуты назад

Россия готова исполнять свои транзитные договоренности по газу, и, если со стороны Украины поступят коммерческие предложения, все будет работать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании Киева сохранить прокачку топлива по своей территории во избежание существенных финансовых потерь. Отмечалось, что речь идет о $2 млрд в год.

«Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты, и, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать», — цитирует агентство Пескова.

Киеву необходимо обратиться к европейским компаниям-приобретателям российского топлива, которые могут заключить новые соглашения на поставки с учетом повышенного спроса, сказал пресс-секретарь президента России.

«То есть чтобы что-то транспортировать через территорию Украины, нужно чтобы это кто-то купил», — подытожил Песков.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что участники саммита Украина – Европейский союз решили начать стратегический энергетический диалог между Киевом и ЕС. Он назвал энергетическую безопасность залогом независимости и национального суверенитета Украины, добавив, что «завершение строительства "Северного потока-2" открывает перед Украиной новые вызовы в дополнение к уже существующим».

Украина нарастила реэкспорт газа в Европу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия относится с пониманием к позиции Украины относительно поставок газа и рассматривает различные сценарии по обеспечению реверса из Европы.

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