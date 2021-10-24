Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

В Германии нашли способ борьбы с газовым «доминированием» России

Ювелина Бернст
54 минуты назад

Странам Евросоюза нужно перестать покупать газ по отдельности, чтобы «противостоять» России на рынке энергоносителей, считает журналист Кристоф Хервартц. Об этом он написал в Handelsblatt, передает «Прайм».

На фоне повышения цен на газ в Европе странам ЕС следует объединить усилия для совместной покупки газа «для противостояния доминирующему поставщику на рынке, то есть России», пишет Хервартц.

По его данным, европейские министры энергетики намерены обсудить такую перспективу на следующей неделе.

Хервартц также выступил за интеграцию европейской газовой инфраструктуры — объединение трубопроводов и сооружение общих хранилищ.

Молдавия может лишиться российского газа

Кроме того, снизить зависимость от России может широкое использование энергии воды, солнца и ветра, убежден журналист.

Аналогичную мысль уже высказывал обозреватель Бруно Уотерфилд на страницах британской газеты The Times. Он заявлял, что Евросоюзу необходимо действовать сплоченно, чтобы не зависеть от их прихотей газодобывающих государств, то есть членам ЕС нужно объединить покупательную способность и приобрести стратегические запасы "голубого топлива" единым блоком.

Цены на газ на континенте с 2020 года растут и бьют рекорды из-за низкого уровня запасов в европейских хранилищах.
Экономика,Видео,ЕС,Handelsblatt,Газета The Times,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители