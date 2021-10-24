В Германии нашли способ борьбы с газовым «доминированием» России

Странам Евросоюза нужно перестать покупать газ по отдельности, чтобы «противостоять» России на рынке энергоносителей, считает журналист Кристоф Хервартц. Об этом он написал в Handelsblatt, передает «Прайм».

На фоне повышения цен на газ в Европе странам ЕС следует объединить усилия для совместной покупки газа «для противостояния доминирующему поставщику на рынке, то есть России», пишет Хервартц.

По его данным, европейские министры энергетики намерены обсудить такую перспективу на следующей неделе.

Хервартц также выступил за интеграцию европейской газовой инфраструктуры — объединение трубопроводов и сооружение общих хранилищ.

Кроме того, снизить зависимость от России может широкое использование энергии воды, солнца и ветра, убежден журналист.

Аналогичную мысль уже высказывал обозреватель Бруно Уотерфилд на страницах британской газеты The Times. Он заявлял, что Евросоюзу необходимо действовать сплоченно, чтобы не зависеть от их прихотей газодобывающих государств, то есть членам ЕС нужно объединить покупательную способность и приобрести стратегические запасы "голубого топлива" единым блоком.