Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена продолжить диалог с Кишиневом по поставкам газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Как-то продолжать диалог надо. Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, «Газпрома» предельно понятна, предельно проста. Это коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки. Поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться», – цитирует Пескова агентство.

Вместе с тем он отметил, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует обсуждать с властями Молдавии тему газа.

«У президента пока нет в планах», – заявил представитель Кремля.

1 октября российская компания «Газпром» приняла решение продлить контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом стоимость топлива повысилась до $790 за 1000 кубометров. Компания «Молдовагаз» 6 октября сообщила о превышении потребления газа в стране поставок топлива из России, что может повлечь за собой проблемы с поставкой электроэнергии.

В стране 13 октября ввели «режим тревоги» из-за ситуации в газовом секторе. А 22 октября парламент Молдавии ввел режим ЧП на 30 дней из-за дефицита газа. В постановлении сказано, что за этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет меры по оперативной закупке недостающих объемов голубого топлива.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица на брифинге 19 октября заявила, что Молдавия находится в поисках альтернативных путей импорта газа. В качестве таковых она назвала Украину и Румынию.