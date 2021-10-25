Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 85.23
Войти в почту

Кремль прокомментировал газовый спор с Молдавией

Лера Букина
32 минуты назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена продолжить диалог с Кишиневом по поставкам газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Как-то продолжать диалог надо. Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, «Газпрома» предельно понятна, предельно проста. Это коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки. Поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться», – цитирует Пескова агентство.

Вместе с тем он отметил, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует обсуждать с властями Молдавии тему газа.

«У президента пока нет в планах», – заявил представитель Кремля.

1 октября российская компания «Газпром» приняла решение продлить контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом стоимость топлива повысилась до $790 за 1000 кубометров. Компания «Молдовагаз» 6 октября сообщила о превышении потребления газа в стране поставок топлива из России, что может повлечь за собой проблемы с поставкой электроэнергии.

Цены на газ в Европе взлетели

В стране 13 октября ввели «режим тревоги» из-за ситуации в газовом секторе. А 22 октября парламент Молдавии ввел режим ЧП на 30 дней из-за дефицита газа. В постановлении сказано, что за этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет меры по оперативной закупке недостающих объемов голубого топлива.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица на брифинге 19 октября заявила, что Молдавия находится в поисках альтернативных путей импорта газа. В качестве таковых она назвала Украину и Румынию.

22 октября Гаврилица заявила, что стране не удалось окончательно договориться с «Газпромом», и «нет даже уверенности, что договоренность в конце концов будет достигнута».

Экономика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Газпром,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители