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США посоветовали России поставлять газ через Украину

Lenta.ru
32 минуты назад

Cтарший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин посоветовал России поставлять газ в Европу по уже существующим маршрутам, а не ждать ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». Об этом он заявил во время онлайн-брифинга для иностранных журналистов, сообщает ТАСС.

США дали совет России по поставкам газа через Украину
Фото: ReutersReuters

Сейчас Россия экспортирует газ в Европу, в частности, через территории Украины и Белоруссии, а также по газопроводам «Северный поток» и «Турецкий поток». «Россия может увеличить объемы поставок. Следует это сделать. Следует сделать это быстро», — сказал Хокстин. Он отметил, что Россия является единственным поставщиком, который способен существенно помочь Европе в борьбе с энергетическим кризисом. По словам Хокстина, с этим мнением согласно и Международное энергетическое агентство.

Ранее в октябре президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому «Газпрому» скидку в 50 процентов на транзитные поставки газа в Европу. Глава государства подчеркнул, что такая возможность доступна для всех стран, которые потенциально могут прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему.

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Президент России Владимир Путин до этого заявлял, что транзит газа через Украину невыгоден для «Газпрома». Кроме того, глава государства отметил, что газотранспортная система Украины не ремонтировалась десятилетиями и может лопнуть при увеличении давления. По словам Путина, из-за этого «Газпрому» прокачивать газ через новые трубопроводы безопаснее и дешевле.

Экономика,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Международное энергетическое агентство,Газпром,Госдеп США,ИТАР-ТАСС,
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