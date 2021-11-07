В России признали падение покупательной способности пенсионеров

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратил внимание на падение покупательной способности российских пенсионеров. Об этом пишет Ura.ru.

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Покупательная способность пенсионеров снижается из-за роста стоимости продуктов, услуг ЖКХ и лекарств выше индексации пенсий, констатировал парламентарий.

Он отметил, что инфляция за 2021 год может оказаться выше индексации. На это надо обратить внимание и ко второму чтению проекта бюджета на 2022—2024 годы надо готовить поправки, добавил Нилов.

По прогнозам Центробанка РФ, инфляция по итогам 2021 года составит 7,9%. Тем временем, в Госдуме в первом чтении был принят бюджет на 2022—2024 годы, согласно которому , пенсия будет проиндексирована в следующем году на 5,9%.