«Отключение России от SWIFT мне кажется еще менее вероятным событием, чем ограничения на вторичный рынок нашего госдолга. В истории цивилизации были только разовые случаи отключения отдельных стран от глобальных систем передачи информации, таких как SWIFT, их можно пересчитать по пальцам одной руки», – подчеркнул он.

Саватюгин отметил, что подобный шаг можно будет сравнить с объявлением экономической войны. Он указал на то, что заставить SWIFT прийти к такому решению проблематично с юридической точки зрения, поскольку данная негосударственная корпорация не принадлежит конкретному правительству или стране.

Отключение России от SWIFT «ни нам, ни им не нужно», заявил аудитор Счетной палаты.

SWIFT является международной межбанковской системой обмена данными и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти по всему миру.

Весной Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что SWIFT является международной частной организацией, у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее России.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов, в свою очередь, отмечал, что не видит угроз в заявлениях властей Запада по отключению РФ от системы. По его словам, при реализации такого сценария катастрофы не случится.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия – самодостаточная страна, которая в случае необходимости найдет аналоги SWIFT и другим системам.