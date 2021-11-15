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В Счетной палате высказались об отключении России от SWIFT

Лера Букина
51 минуту назад

Аудитор Счетной палаты РФ Алексей Саватюгин назвал отключение России от SWIFT маловероятным. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Отключение России от SWIFT мне кажется еще менее вероятным событием, чем ограничения на вторичный рынок нашего госдолга. В истории цивилизации были только разовые случаи отключения отдельных стран от глобальных систем передачи информации, таких как SWIFT, их можно пересчитать по пальцам одной руки», – подчеркнул он.

Саватюгин отметил, что подобный шаг можно будет сравнить с объявлением экономической войны. Он указал на то, что заставить SWIFT прийти к такому решению проблематично с юридической точки зрения, поскольку данная негосударственная корпорация не принадлежит конкретному правительству или стране.

Отключение России от SWIFT «ни нам, ни им не нужно», заявил аудитор Счетной палаты.

SWIFT является международной межбанковской системой обмена данными и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти по всему миру.

ЕС признал сложность отключения России от SWIFT

Весной Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что SWIFT является международной частной организацией, у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее России.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов, в свою очередь, отмечал, что не видит угроз в заявлениях властей Запада по отключению РФ от системы. По его словам, при реализации такого сценария катастрофы не случится.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия – самодостаточная страна, которая в случае необходимости найдет аналоги SWIFT и другим системам.

В конце августа директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что задачи по созданию альтернативной SWIFT системы в сжатые сроки у России нет.

Экономика,Видео,Жозеп Боррель,Алексей Саватюгин,Владимир Чижов,Дмитрий Песков,Счетная палата,МИД,ЕС,РИА Новости,
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