В Киеве раскрыли реальные потери от «Северного потока-2»

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что из-за запуска газопровода «Северный поток-2» ежегодные потери Украины составят около $2 млрд. Об этом он рассказал в беседе с агентством Reuters.
Именно поэтому страна все еще надеется заблокировать российский проект, отметил он.
«Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если «Северный поток-2» будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны», — подчеркнул Витренко.
По мнению главы «Нафтогаза», трубопровод несет угрозу мировой безопасности, и поэтому Украина ждет помощи США.
«Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора Nord Stream 2 AG, потому что по ту сторону океана так или иначе понимают, что Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам, и что «Северный поток-2» фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность», — подытожил он.
Накануне Юрий Витренко заявил, что украинский «Нафтогаз» примет участие в сертификации «Северного потока-2». Он отметил, что решение об участии «Нафтогаза» в сертификации газопровода принял немецкий регулятор. О подаче заявки на участие в сертификации оператора «Северного потока-2» стало известно 18 октября.
Витренко заявлял, что газопровод не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству. По его словам, сертификация «Северного потока-2» нанесет ущерб конкуренции на европейском рынке.
О завершении строительства «Северного потока-2» было объявлено 10 сентября. 18 октября стало известно о том, что первая нитка российского газопровода «Северный поток-2» заполнена техническим газом. Глава австрийской OMV, одной из компаний-инвесторов проекта, Альфред Штерн в конце октября заявил, что вторая нитка трубопровода «Северный поток-2» будет заполнена газом до конца года.