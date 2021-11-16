В Киеве раскрыли реальные потери от «Северного потока-2»

«Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора Nord Stream 2 AG, потому что по ту сторону океана так или иначе понимают, что Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам, и что «Северный поток-2» фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность», — подытожил он.