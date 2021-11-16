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В Киеве раскрыли реальные потери от «Северного потока-2»

Лера Букина
1 час назад

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что из-за запуска газопровода «Северный поток-2» ежегодные потери Украины составят около $2 млрд. Об этом он рассказал в беседе с агентством Reuters.

В Киеве раскрыли реальные потери от «Северного потока-2»
Фото: ReutersReuters

Именно поэтому страна все еще надеется заблокировать российский проект, отметил он.

«Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если «Северный поток-2» будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны», — подчеркнул Витренко.

По мнению главы «Нафтогаза», трубопровод несет угрозу мировой безопасности, и поэтому Украина ждет помощи США.

«Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора Nord Stream 2 AG, потому что по ту сторону океана так или иначе понимают, что Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам, и что «Северный поток-2» фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность», — подытожил он.

Накануне Юрий Витренко заявил, что украинский «Нафтогаз» примет участие в сертификации «Северного потока-2». Он отметил, что решение об участии «Нафтогаза» в сертификации газопровода принял немецкий регулятор. О подаче заявки на участие в сертификации оператора «Северного потока-2» стало известно 18 октября.

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Витренко заявлял, что газопровод не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству. По его словам, сертификация «Северного потока-2» нанесет ущерб конкуренции на европейском рынке.

О завершении строительства «Северного потока-2» было объявлено 10 сентября. 18 октября стало известно о том, что первая нитка российского газопровода «Северный поток-2» заполнена техническим газом. Глава австрийской OMV, одной из компаний-инвесторов проекта, Альфред Штерн в конце октября заявил, что вторая нитка трубопровода «Северный поток-2» будет заполнена газом до конца года.

Экономика,Юрий Витренко,Нафтогаз,Конгресс США,Reuters,
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