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США оказались на пороге дефолта

Лера Букина
21 минуту назад

Глава Минфина США Джанет Йеллен обратилась к лидерам фракций в Конгрессе с призывом повысить или заморозить предел государственного долга к 15 декабря. Письмо Йеллен опубликовано на сайте министерства.

Она заявила, что после 15 декабря существует риск приостановки работы правительства (шатдаун) в связи с нехваткой средств и невозможности платить по обязательствам.

Министр напомнила о подписанном накануне инфраструктурном плане, согласно которому Фонд строительства шоссейных дорог США должен получить $118 млрд в течение месяца после подписания, то есть до 15 декабря.

«Несмотря на то что я с большой степенью уверенности считаю возможным финансирование правительства США к 15 декабря и завершение вложений в фонд… есть сценарии, при которых минфину будет недостаточно оставшихся ресурсов, чтобы продолжать финансирование деятельности правительства США после этой даты», — написала Йеллен.

Конгрессу США необходимо принять меры в отношении потолка госдолга, чтобы «обеспечить полную веру и доверие США», подчеркнула она.

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В октябре президент США Джо Байден подписал решение о временном увеличении потолка госдолга на $480 млрд, до $28,9 трлн, принятое Конгрессом. Согласно данным Минфина, благодаря такому подходу стране удалось избежать шатдауна.

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