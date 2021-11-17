США оказались на пороге дефолта

«Несмотря на то что я с большой степенью уверенности считаю возможным финансирование правительства США к 15 декабря и завершение вложений в фонд… есть сценарии, при которых минфину будет недостаточно оставшихся ресурсов, чтобы продолжать финансирование деятельности правительства США после этой даты», — написала Йеллен.