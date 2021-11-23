«Надо понимать, что в условиях плавающего курса (а у нас рубль плавающий по отношению к доллару) насильственно его девальвировать или ревальвировать, то есть поднять его курс, невозможно. В условиях плавающего курса одна валюта по отношению к другой находит то равновесное состояние, которое определяют экономические факторы, которые находятся в глубине экономики (так называемые фундаментальные факторы), и конъюнктурные факторы. Фундаментальные факторы - это производительность труда, темпы роста ВВП, общая эффективность экономики и так далее. Они определяют якорные значения, к которым тяготеет курс одной валюты по отношению к другой. Конъюнктурные факторы, которые определяются движением капитала между странами, отклоняют курс одной валюты по отношению к другой относительно этой якорной точки, но, тем не менее, не могут отклонить ее надолго и на очень большие цифры. Все равно тяготение будет, рано или поздно этот курс скорректируется. Или будет размашисто колебаться вокруг этой фундаментальной точки, что мы и наблюдаем в отношении рубля по отношению к доллару. То есть там нашли фундаментальное значение - соотношение в районе 73-74 рублей за доллар. На данный момент, исходя из состояния двух экономик. А все остальное колебание - до 70, до 76 и дальше - это колебание вокруг этой точки. Если мы проследим эти колебания, то мы поймем, что понижение и повышение курса рубля происходят вокруг точки 73-74 рубля за доллар.



При плавающем курсе насильственно установить, директивно назначить курс одной валюты по отношению к другой невозможно. Для этого надо сначала перейти к политике фиксированного курса по отношению к другой валюте, как было при советской власти. Тогда вы можете манипулировать курсом валюты и назначать его выше или ниже этой точки. В зависимости от того, как вы хотите воздействовать на экономику.



Но если даже если принять точку зрения, что девальвация рубля возможна, то мы видим, что депутат обращает внимание только на интересы экспортеров. Но при этом у нас есть значительная часть импортеров. Они точно так же проиграют, как выиграют экспортеры от форсированной продажи своих товаров. А то, что проиграют импортеры, тут же скажется на внутреннем ценовом рынке. Это чисто арифметически получается: вы покупаете по одним ценам, а когда пересчитываете на девальвированный рубль (потому что вы здесь продаете за рубли), у вас цены автоматически получаются выше. Это и плодоовощная продукция, и компоненты для машиностроения, и еще многие товары. Они тут же попадают на наш рынок по повышенным ценам, оказывая дальнейшее инфляционное давление на потребителей, на нашу экономику. Экспортерам придется полегче, а импортерам придется очень тяжело. Тогда наша экономика окажется в еще более тяжелом и сложном положении, нам придется еще на какое-то время отложить повышение темпов роста, повышение благосостояния страны, трудящихся и так далее. Потому что все это зависит от состояния экономики, ее динамики, ее эффективности. А в таких условиях нам говорить об эффективности никак не придется», - сказал эксперт.