Антиотмывочный контроль предложили изменить

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил повысить порог банковских операций, подлежащих обязательному контролю, с 600 тысяч до 1 млн рублей до конца 2023 года, а затем — до 1,5 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ, направленный 25 ноября в Госдуму, ЦБ и Росфинмониторинг.

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Отмечается, что порог денежных операций, подлежащих обязательному контролю, не меняли с начала действия «антиотмывочного» закона в 2002 году. В итоге под особое внимание подпадает значительное число сделок, не соответствующих уровню общественной опасности, что является избыточной нагрузкой для банков.

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В НСФР напомнили о вступлении в силу с 1 октября поправок в «антиотмывочное» законодательство. Они предполагают, что банкам нужно отчитываться обо всех операциях в адрес некоммерческих организаций (за исключением, например, реализующих программы дошкольного образования), а также обо всех денежных переводах из стран, входящих в специальный список Росфинмониторинга.

В связи с новыми требованиями кредитные организации стали направлять в сотни раз больше сообщений об операциях, указал замглавы НСФР Александр Наумов. Он также сообщил, что банки нуждаются в подготовке к работе по новым требованиям. Банк России ввел мораторий на взимание штрафов за их нарушение до 1 апреля.

Так, НСФР предлагает восстановить суммовой порог в отношении операций НКО, которые подлежат обязательному контролю, в размере 600 тысяч рублей, а также расширить перечень исключений по этому пункту. В частности, предлагается дополнить его образовательными учреждениями, осуществляющими программы общего и высшего образования, медицинскими и научными организациями.

Еще одна инициатива связана с трансграничными переводами из стран, входящих в перечень Росфинмониторинга. Для них предлагается вернуть лимит в 600 тысяч рублей. Кроме того, НСФР выступила за исключение из этого перечня операций по возврату денег от иностранных интернет-магазинов в случаях, если товар не подошел покупателям-россиянам.

В Госдуме планируют рассмотреть предложения НСФР, заявил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков, один из авторов законопроекта.

В Росфинмониторинге тем не менее заявили, что повышение порога признано нецелесообразным. Это обусловлено, в частности, наличием значительного количества незаконных операций в рамках указанных сумм.

Крупнейшие банки поддерживают изменения, предлагаемые НСФР. В «Зените», УБРиР и крымском РНКБ указали на то, что нагрузка на «антиотмывочные» подразделения значительно увеличилась после вступления в силу нововведений с 1 октября.