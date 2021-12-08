Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
27 минут назад

Прибалтика анонсировала отключение от российской электросети

Электроэнергетическая система стран Балтии будет полностью отключена от России к 2025 году. Об этом заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, передает агентство Reuters.

Прибалтика отказалась от электроэнергии России
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что в субботу, 4 декабря, стране удалось успешно испытать подсоединение своей энергосети к европейской.

«Электросеть Балтии показала, что может работать с континентальной Европой в случае возникновения проблем с Россией, полностью отключится от РФ к 2025 году», — сказал министр.

Напомним, что в настоящее время Литва получает электричество по БРЭЛЛ — электрическому кольцу, в которое входят Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва. Крейвис подчеркнул, что Литва и другие государства Балтии решились сделать важный шаг для энергетической безопасности.

СМИ: поставки электроэнергии из Белоруссии на Украину прекратились

Решение выйти из БРЭЛЛ страны Балтии приняли в 2019 году. Бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер присутствовал при подписании дорожной карты о рассинхронизации энергосистем Прибалтики с Россией и синхронизации их с Континентальной европейской сетью. В апреле 2021 года Прибалтика впервые на время отказалась от электроэнергии из России. Тогда она прекратила закупки на два дня.

5 декабря стало известно, что в Литве электроэнергия за неделю выросла в цене на 21%, до 157,25 евро за МВт/ч. В Латвии повышение составило 27%, после чего цена стала такой же, как в Литве. По словам руководителя отдела корпоративных клиентов электроснабжающей компании Elektrum Lietuva Артураса Затулинаса, в Прибалтике повторились ценовые тенденции стран Северной Европы.

Экономика,Жан-Клод Юнкер,Еврокомиссия,Reuters,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители