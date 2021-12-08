Прибалтика отказалась от электроэнергии России

Электроэнергетическая система стран Балтии будет полностью отключена от России к 2025 году. Об этом заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, передает агентство Reuters.

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Он отметил, что в субботу, 4 декабря, стране удалось успешно испытать подсоединение своей энергосети к европейской.

«Электросеть Балтии показала, что может работать с континентальной Европой в случае возникновения проблем с Россией, полностью отключится от РФ к 2025 году», — сказал министр.

Напомним, что в настоящее время Литва получает электричество по БРЭЛЛ — электрическому кольцу, в которое входят Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва. Крейвис подчеркнул, что Литва и другие государства Балтии решились сделать важный шаг для энергетической безопасности.

Решение выйти из БРЭЛЛ страны Балтии приняли в 2019 году. Бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер присутствовал при подписании дорожной карты о рассинхронизации энергосистем Прибалтики с Россией и синхронизации их с Континентальной европейской сетью. В апреле 2021 года Прибалтика впервые на время отказалась от электроэнергии из России. Тогда она прекратила закупки на два дня.