«Зима может быть тяжелой». Польша обратилась к «Газпрому»

В Польше хотели бы, чтобы российская компания «Газпром» нарастила поставки природного газа в Европу для поддержания ее энергетической безопасности зимой. Об этом заявил заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса, передает РИА Новости.
«В тот момент, когда «Газпром» начнет закачивать газ, Европа, в особенности Западная Европа, будет в большей безопасности в условиях зимы», – цитирует агентство Вацлавского.
Он также считает, что зима в Европе будет тяжелой, при этом хранилища газа заполнены на рекордно низком уровне, что провоцирует повышение стоимости природного топлива.
«Стоимость газа сейчас очень высока. Как вы, вероятно, знаете, спрос в Европе сейчас гораздо выше, чем предложение. Существует риск того, что зима будет тяжелой», — сказал глава PGNiG.
Напомним, в ноябре премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил компанию «Газпром» в скачке цен на газ.
По данным лондонской биржи ICE, накануне, 8 декабря, стоимость газа в Европе по итогам биржевых торгов закрепилась на отметке выше $1200 за 1 тысячу кубометров. Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов достигла $1204 за 1 тысячу кубометров, или €103 за МВт/ч. Суммарный рост стоимости газа в Европе за день превысил 7%.