Интерпретируя «косметические» изменения объема вложений золотовалютных резервов (ЗВР) России в государственные облигации Соединенных Штатов, не стоит оценивать их как некое улучшение или ухудшение отношений двух стран. Такую точку зрения высказал старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

«Стратегия размещения была принята еще в период 2015—2018 годов, когда сначала, после введения антироссийских санкций, Россия начала увеличивать долю золота в резервах, а с весны 2018-го, начала процесс дедолларизации, резко сократив объем вложений в американский госдолг с 96,0 миллиардов долларов до 14,9 миллиарда», — комментирует он материалы Минфина США.

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Ранее стало известно, что согласно документам Минфина США, объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в октябре по сравнению с сентябрем сократился до 3,720 млрд долларов, тогда, как месяцем раньше он составлял 3,918 млрд долл., а в августе — в 4,004 миллиарда.

Чтобы оценить, много это или мало, собеседник «Свободной прессы» предлагает соотнести общую объем американских долларов в золотовалютных резервах России, а это около 20 21%, или 123 124 миллиарда долларов с 3,7 миллиарда вложений:

«Россия и Соединенные Штаты находятся в состоянии экономической войны. Поэтому наша страна максимально сократила долларовые активы, по которым может быть нанесен следующий удар. Другое дело, что мир по-прежнему живет в рамках долларовой системы, а значит и доля американского доллара в расчетах за российский экспорт остается чрезвычайно высокой — по итогам прошлого года она составила 55,8%. Абсорбировать эту массу на внутреннем валютном рынке без масштабного укрепления курса рубля и удара по российской промышленности нельзя. Потратить все эти средства на импорт из Соединенных Штатов тоже не получится».

Как подчеркивает эксперт, по сути, у российских Центробанка и Минфина есть только два варианта: либо оставить все эти средства в виде валюты, без какой бы то ни было доходности в резервах, либо, хоть немного, защититься от чрезвычайно высокой инфляции в долларе США в 6,8%, вложив крошечные 3 4% в американские гособлигации.

«Из-за конфронтации с Соединенными Штатами, Россия оказалась заложницей долларовой системы, где и отказаться от расчетов в американской валюте нельзя и вложить российские золотовалютные резервы в качественные американские бумаги, для компенсации инфляции мы тоже не можем», — отмечает Антон Быков.

При этом он напоминает, что 35 40% в структуре ЗВР России занимают вложения в ценные бумаги других государств:

«Китай, Япония, Германия и Франция — крупнейшие реципиенты российских ЗВР. При этом, основными бенефициарами ухода России из гособлигаций США, является именно азиатский регион, который воспринимается, как наиболее перспективный, с точки зрения экономического роста».

Единственное обстоятельство, смущает Антона Быкова в этой истории: вместе с переносом акцента вложений российских ЗВР «с Запада на Восток», падает общий кредитный рейтинг российских вложений.

«Как бы ни была перспективна Азия, риск вложений здесь выше, особенно с учетом проблем девелоперского сектора Китая и других проблем высокого уровня закредитованности второй по величине экономики мира. Так что, едва ли можно назвать такую тактику размещения резервов выгодной для России», — подчеркивает эксперт.

Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в октябре сократился по сравнению с предшествующим месяцем и составил $3,720 млрд. Это следует из опубликованных в среду документов Минфина США.

В сентябре указанный показатель оценивался в $3,918 млрд, а в августе - в $4,004 млрд. В октябре на долгосрочные облигации в российских вложениях приходились $554 млн, на краткосрочные - $3,1 млрд. В сентябре первый показатель оценивался в $204 млн, а второй - в $3,7 млрд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. В апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до $9,3 млрд.

В марте 2020 года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем: с $12,58 млрд до $3,85 млрд. В апреле объем вложений вновь был увеличен до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям. В мае прошлого года Россия сократила объем вложений с $6,85 млрд до $5,39 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США в сентябре осталась Япония - примерно $1,3 трлн. Второе место с почти $1,07 трлн занял Китай.

Сенат конгресса США проголосовал за повышение потолка госдолга страны на $2,5 трлн, до $31,4 трлн. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Далее эту инициативу должны одобрить в Палате представителей конгресса США. После чего документ отправится на подпись президенту страны Джо Байдену.

Ранее аналитики Двухпартийного политического центра США заявили, что стране до 21 декабря необходимо поднять потолок государственного долга. По данным экспертов, дедлайн по долговому лимиту, когда США более не смогут в полном объеме и своевременно выполнять свои обязательства, наступит между 21 декабря 2021 года и 28 января 2022 года.

Вашингтон совершает большую ошибку, используя доллар как санкционный инструмент, заявил Президент России Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Текст беседы опубликован в четверг на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что США делают это, чтобы препятствовать расчётам в долларах за санкционную продукцию, и российская сторона вынуждена переходить к расчётам в других валютах.

«Мне кажется, что Соединённые Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента», — сказал Путин.

Президент России обратил внимание, что «когда другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты либо в качестве инструмента расчётов, видят, что происходит, у них у самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом».

Поэтому, по его мнению, другие государства начинают сокращать и свои долларовые активы, и как расчётную единицу меньше использовать.

«Результат в том, что даже ближайшие партнёры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара, это статистический факт», — отметил Владимир Путин.

Россия сейчас сокращает доллары и в резервах, и в расчётах. Хотя это не всегда возможно, но Москва старается переходить на расчёты в национальных валютах, пояснил президент.

«В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам», — подчеркнул Путин.

По его мнению, доллар «подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, и объём расчётов в долларах сокращается, и объём личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается».

При этом Москва не заинтересована в полном отказе от расчётов в долларах. Речь идёт о «расчётах за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего», отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что если такая политика американских властей будет продолжаться, «то нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару».

Кроме того, Москва внимательно следит за ростом американского госдолга и примет все необходимые меры для обеспечения своих долгосрочных интересов в финансовой сфере.

«Растёт государственный долг США, в очередной раз сейчас конгресс принял решение об увеличении потолка государственного долга. <...> Это рост инфляции. И впервые, наверное, в истории инфляция в США растёт такими темпами, как давно уже не было. Это уже экономические причины, которые так или иначе всё-таки подрывают доверие к валюте», — считает Владимир Путин.

Он также указал, что все задаются вопросом, что же власти США будут делать со своим колоссальным долгом. «Это, конечно, вопросы фундаментального характера. Это нас не касается, это связано с политикой ФРС, это связано с экономической политикой [американской] администрации», — пояснил президент.

При этом Владимир Путин обратил внимание, что американская экономика — крупнейшая экономика мира, и «от самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика». «Мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков, но это от нас не зависит», — резюмировал российский лидер.

Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин объяснил, почему в последнее время интерес россиян к покупке наличных долларов угасает.

По его словам, волны панических покупок долларов во многом были связаны с периодом высокой волатильности на российском валютном рынке. Так, например, было в 2014-2016 годах, когда в результате геополитических факторов и обвала на сырьевом рынке наша страна столкнулась с более чем двукратной девальвацией рубля, пояснил Наметкин.

В последние годы чувствительность курса рубля к изменению ситуации на мировом рынке нефти ослабела. В пример эксперт приводит ситуацию января-апреля 2020 года, когда баррель марки Brent подешевел более чем на 60%, при этом рубль потерял лишь 20%.

"И наоборот - за последний год нефть подорожала в 1,5 раза, а рубль почти не изменил позиций", - рассказал Даниил Наметкин агентству "Прайм".

В тоже время, экономист считает, что окончательно говорить об уходе в прошлое спроса на валюту со стороны населения нельзя. Наметкин пояснил, что американский доллар остается главной мировой резервной валютой и этот инструмент всегда будет использоваться для диверсификации инвестиционных портфелей, особенно в условиях роста экономической неопределенности.

Ранее эксперт рассказал, что будет с рублем после повышения ключевой ставки. Ожидается, что общий фон на мировых рынках и геополитические риски не позволят рублю значимо укрепиться с текущих уровней. Предположительно, до конца декабря рубль будет торговаться в диапазоне 72-75 к доллару и 82-85 к евро.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров высказались за активизацию усилий по формированию независимой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между странами. Об этом заявил помощник главы России Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Переговоры лидеров Российской Федерации и Китайской Народной Республики прошли сегодня в формате видеоконференции. Открывая встречу, Владимир Путин назвал отношения двух стран «настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке».

По словам Юрия Ушакова, в ходе переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах и обеспечение доступа инвесторов двух стран на фондовые рынки.

«Особое внимание было уделено необходимости активизации усилий по формированию независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем. Имеется в виду создать такую инфраструктуру, на которую не смогли бы влиять третьи страны», - пояснил помощник главы государства.

Кроме того, лидеры отметили успешное развитие двусторонней торговли и подтвердили «стремление вывести ее на рубеж $200 млрд», подчеркнул Ушаков.