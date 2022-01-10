Поставки российского газа в Европу обрушились

«Газпром» почти в два раза сократил поставки газа в Европу через Украину в первые девять дней января. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Отмечается, что среднесуточный объем поставок 1–9 января сократился до 54 млн кубометров. Данный уровень на 55% меньше, чем в предшествующие десять дней декабря 2021 года. Потребление газа в Европе в начале января традиционно снижается, тем не менее, в 2020 году в аналогичный период поставки через Украину были примерно на 50% выше.

В настоящее время «Газпром» продает газ в Европу только по долгосрочным контрактам. На объем поставок влияет исключительно спрос со стороны клиентов. Компания также поставляет газ в Европу по трем газопроводам – «Северный поток», «Турецкий поток» и «Ямал—Европа». Поставки по «Турецкому потоку» в среднем уменьшились за рассматриваемый период на 37%, до 25,4 млн кубометров в сутки, свидетельствуют данные болгарского газотранспортного оператора. Суммарный объем поставок российского газа в Европу (без учета Турции) сократился в первые десять дней января до минимума по крайней мере за последние десять лет с учетом того, что «Газпром» уже почти месяц не использует газопровод «Ямал—Европа» в связи с отсутствием заявок клиентов. Что касается поставок по «Северному потоку», то они продолжились практически без изменений.

Резкое падение поставок российского газа обусловлено теплой погодой в последние дни декабря и начале января, отмечают собеседники «Коммерсанта» на газовом рынке. Европейские потребители резко сократили подъем газа из хранилищ. С 30 декабря по 2 января запасы в европейских подземных хранилищах даже выросли, так как закачка превышала отбор, следует из данных AGSI+. Однако нынешний уровень запасов уже опустился ниже 54%.

В новом году цены на газ стали расти после сильного падения в декабре. Тогда они рухнули с максимума в $2000 до почти до $800 за тысячу кубометров. Рост цен обусловлен и нормализацией погодных условий, и подорожанием нефти. Торги февральским фьючерсом на индекс TTF на бирже ICE закрылись 7 декабря на уровне $989 за тысячу кубометров (€83,4 за 1 МВт•ч). Согласно прогнозу Weather Company, январь и март в Европе в 2022 году в среднем будут немного теплее многолетней нормы, февраль — теплее для севера Европы и холоднее для юга.

В конце декабря вице-премьер РФ Александр Новак назвал холодную зиму одним из ключевых факторов подорожания газа в Европе. По его словам, Еврокомиссия «целенаправленно» отказывается от долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов.