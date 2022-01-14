РФ прикроет молдавскую схему отмывания денег

Власти намерены прикрыть так называемую молдавскую схему вывода денег за границу, которая пользовалась успехом в прошлом десятилетии. Минюст разработал законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях, пишут «Известия».

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Схема вывода денег за рубеж по исполнительным документам стала известна в контексте «молдавского ландромата», который действовал в 2011–2014 годах. Тогда из России вывели порядка $20 млрд. Российские компании по решению суда должны были переводить деньги, якобы возвращая заем, в адрес фирмы-пустышки в Молдавии. Основанием для перечисления средств был исполнительный лист.

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Согласно данным ведомства, изменения, ограничивающие использование исполнительных листов, предполагается оформить в виде поправок в ФЗ «Об исполнительном производстве». В ведомстве сообщили о планах создать механизм перечисления денежных средств, подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета финорганизаций, зарегистрированных на территории России.

«Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации. В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», — пояснили в министерстве.

Благодаря поправкам минимизируются сомнительные операции по выводу денег за рубеж, считают в Центробанке. Росфинмониторинг поддерживает изменения. Там считают, что они позволят применять к соответствующим подозрительным операциям весь комплекс мер, предусмотренных российским законодательством.

Если средства по исполнительным документам будут получать исключительно российские банки, то кредитная организация сможет произвести проверку перевода и при необходимости принять меры по борьбе с отмыванием доходов, считает зампред правления банка «Ренессанс Кредит» Сергей Королев.

Банковское сообщество поддерживает предложение Минюста, но явного эффекта по сокращению мошенничеств с использованием поддельных исполнительных листов не будет, полагает замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов. Он отметил, что по большей части злоупотребления с исполнительными документами наблюдается внутри страны, а не за границей.

Банки столкнутся с большей дополнительной нагрузкой в виде исполнения функции судебной системы, поскольку банк-отправитель в соответствии с противолегализационным законодательством должен предупреждать банк-получатель о происхождении средств, отметил адвокат коллегии адвокатов города Москвы «Авангард» Алексей Мишин.