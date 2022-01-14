РФ прикроет молдавскую схему отмывания денег

Власти намерены прикрыть так называемую молдавскую схему вывода денег за границу, которая пользовалась успехом в прошлом десятилетии. Минюст разработал законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях, пишут «Известия».
Схема вывода денег за рубеж по исполнительным документам стала известна в контексте «молдавского ландромата», который действовал в 2011–2014 годах. Тогда из России вывели порядка $20 млрд. Российские компании по решению суда должны были переводить деньги, якобы возвращая заем, в адрес фирмы-пустышки в Молдавии. Основанием для перечисления средств был исполнительный лист.
Согласно данным ведомства, изменения, ограничивающие использование исполнительных листов, предполагается оформить в виде поправок в ФЗ «Об исполнительном производстве». В ведомстве сообщили о планах создать механизм перечисления денежных средств, подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета финорганизаций, зарегистрированных на территории России.
«Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации. В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», — пояснили в министерстве.
Благодаря поправкам минимизируются сомнительные операции по выводу денег за рубеж, считают в Центробанке. Росфинмониторинг поддерживает изменения. Там считают, что они позволят применять к соответствующим подозрительным операциям весь комплекс мер, предусмотренных российским законодательством.
Если средства по исполнительным документам будут получать исключительно российские банки, то кредитная организация сможет произвести проверку перевода и при необходимости принять меры по борьбе с отмыванием доходов, считает зампред правления банка «Ренессанс Кредит» Сергей Королев.
Банковское сообщество поддерживает предложение Минюста, но явного эффекта по сокращению мошенничеств с использованием поддельных исполнительных листов не будет, полагает замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов. Он отметил, что по большей части злоупотребления с исполнительными документами наблюдается внутри страны, а не за границей.
Банки столкнутся с большей дополнительной нагрузкой в виде исполнения функции судебной системы, поскольку банк-отправитель в соответствии с противолегализационным законодательством должен предупреждать банк-получатель о происхождении средств, отметил адвокат коллегии адвокатов города Москвы «Авангард» Алексей Мишин.
В конце ноября представитель Росфинмониторинга заявил, что в пересмотре порога обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тысяч рублей нет необходимости. Так он прокомментировал предложение главы департамента финансового мониторинга Банка России Ильи Ясинского «незначительно повысить» пороговую сумму операций, по которым банки обязаны проверять на риски отмывания или обналичивания денег. Ясинский отметил, что ориентир в 600 тысяч рублей применяют уже на протяжении 20 лет. Он считает, что передача отчетов в Росфинмониторинг по операциям, превышающим эту сумму, является избыточной нагрузкой для банков.