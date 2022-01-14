«Молдавской схеме» вывода денег за границу пришел конец

Минюст планирует запретить «молдавскую схему» вывода денег за границу по исполнительному листу. Ведомство уже отправило законопроект на согласование, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление министерства.

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Министерство планирует создать механизм, при котором деньги по исполнительному листу можно будет перевести только на счета организаций, которые зарегистрированы в России. В министерстве заявили, что так уменьшится количество случаев, когда деньги перечисляют в пользу недобросовестных взыскателей за границей. Так мошенники отмывают средства, полученные преступным путем, и уходят от уплаты налогов.

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Комментирует президент «Опоры России» Александр Калинин:

Александр Калинин президент «Опоры России»: «Молдавская схема» использовала коллизии в международном и российском законодательствах. Она предполагала, что компания, которая хочет вывести деньги за рубеж в валюте, якобы проигрывает судебные споры по международным обязательствам. Судебная система Молдавии выдавала ордера на списание этих средств со счетов российских компаний в валюте. Таким образом, юридически схема выглядит абсолютно чистой. Капитал лучше бы инвестировали здесь, у нас изношены объекты ЖКХ, недостаток инфраструктуры транспортной, инфраструктуры здравоохранения, детской, везде, где можно капиталу найти приложение на сегодняшний день. И инициатива Минюста абсолютно будет поддержана гражданами РФ. Внутри страны у нас благодаря цифровым технологиям ЦБ и Росфинмониторинга такие схемы быстро находят свое завершение. А вот когда это уходит в страны, в которых на самом деле нет такого контроля за отмыванием денег, как в Европе, такими коллизиями пользуются мошенники. Я думаю, для добросовестных участников рынка инициатива Минюста никаких рисков не несет. Если человек проиграл действительно в международном суде, ну извините, есть для этого Росфинмониторинг, есть банковский контроль, контроль ЦБ».

Другие эксперты считают, что новый закон может навредить банковскому сообществу и добросовестным участникам рынка. Например, таково мнение партнера Paragon Advice Group Александра Захарова:

Александр Захаров партнер Paragon Advice Group: «Абсолютно точно можно сказать, что банки не могут в полном объеме и в полной мере реализовывать эту инициативу, а Минюст, к сожалению, хочет переложить на банки обязанность, которая лежит на правоохранителях, которые должны вести следствие, проводить расследование и принимать соответствующие меры. Но в любом случае банк не может необоснованно отказать лицу, имеющему законное право получить деньги по исполнительному листу. Поэтому если банк это сделает, он будет нести убытки, потому что лицо может пойти в суд и в законном порядке обязать банк заплатить не только эти средства, но и проценты, которые удерживают за незаконное использование данных средств. Банку будет очень сложно защититься в суде. Эти резиновые законы не дают оснований понимать, что является обоснованным подозрением в участии в такой схеме. Нельзя просто под общую гребенку подводить ситуацию, в результате которой любое предъявление исполнительного листа будет вызывать подозрения автоматически, что этот исполнительный лист существует для того, чтобы незаконно получить денежные средства».

Этого же мнения придерживается партнер «ФБК Право» Александр Ермоленко.

Александр Ермоленко партнер «ФБК Право»: «Банки стоят на переднем краю этого неисполнения в отношении иностранцев. То есть иностранцы говорят: «Вот лист, пожалуйста, пришлите деньги». Банки начинают кочевряжиться, что-то объяснять, и, конечно, с точки зрения привлекательности нашей юрисдикции это плохо. Соответственно, привлекательность банковской системы, ее мобильность, вовлеченность в международный обмен капиталом падает. Банки всегда были агентами контроля, другое дело, что их роль постоянно в этом качестве растет двояким образом, то есть им дают дополнительные полномочия, но при этом они должны сохранить и клиента, и соблюсти требования по контролю. Сейчас есть огромная проблема с исполнением иностранных судебных решений в России, потому что российские суды должны проверить, и только после этого можно все исполнить, но вместо этого они по сути пересматривают дела. Мы как юрисдикция уже и сейчас поощряем неисполнение обязательств. Если сейчас еще и через банки нельзя будет ничего получить, то это, конечно, всю ситуацию усугубляет очень сильно для добросовестных игроков».