На Украине сочли «сумасшедшей» стоимость газа

Мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога пожаловался в эфире телеканала «Наш» на «сумасшедшую» стоимость газа.

По его словам, в этом году отопительный сезон в городе проходит сверхсложно.

«Отопительный сезон чрезвычайно сложный, цена на газ сумасшедшая... Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев. И это людей волнует», – передает РИА «Новости» слова мэра.

Ранее производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за роста цен на газ, предприятия на грани остановки.