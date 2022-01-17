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1 час назад

На Украине сочли «сумасшедшей» стоимость газа

Мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога пожаловался в эфире телеканала «Наш» на «сумасшедшую» стоимость газа.

По его словам, в этом году отопительный сезон в городе проходит сверхсложно.

«Отопительный сезон чрезвычайно сложный, цена на газ сумасшедшая... Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев. И это людей волнует», – передает РИА «Новости» слова мэра.

Ранее производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за роста цен на газ, предприятия на грани остановки.

Украина приготовилась остаться без российского газа

Напомним, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что газ в стране должен стоить 3,5 – 4 гривны за кубометр.

Экономика,Видео,Виктор Медведчук,Верховная Рада,РИА Новости,
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