На Украине сочли «сумасшедшей» стоимость газа

Мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога пожаловался в эфире телеканала «Наш» на «сумасшедшую» стоимость газа.
По его словам, в этом году отопительный сезон в городе проходит сверхсложно.
«Отопительный сезон чрезвычайно сложный, цена на газ сумасшедшая... Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев. И это людей волнует», – передает РИА «Новости» слова мэра.
Ранее производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за роста цен на газ, предприятия на грани остановки.
Напомним, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что газ в стране должен стоить 3,5 – 4 гривны за кубометр.