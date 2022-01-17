Мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога рассказал о прохождении отопительного сезона, назвав цену на газ «сумасшедшей». Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш».

По словам градоначальника, в этом году отопительный сезон в городе проходит сверхсложно.

«Отопительный сезон чрезвычайно сложный, цена на газ сумасшедшая. (…) Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев», - пояснил Николай Нога.

Он подчеркнул, что все это очень волнует украинцев.

По данным издания OBOZREVATEL, с 1 января в Украине выросли цены на доставку газа. Так, тариф на доставку куба с помощью «Винницагаз» поднялся с 2,016 до 2,112 грн (с 5,46 рублей до 5,72), а «Закарпатгаз» – с 2,136 до 2,388 грн (с 5,79 рублей до 6,47 рублей) за куб. При этом правительство страны прогнозирует, что газ подорожает еще минимум на 10-16%, до 8,69-9,1 грн за куб (23,55 - 24,66 рублей).

Ранее из-за рекордных цен на газ украинские производители заявили, что страна может столкнуться с дефицитом продуктов уже в январе. Так, представитель хлебопекарной отрасли предупредили, что в условиях высоких цен на газ стоимость буханки хлеба может подняться до 40 гривен (больше 100 рублей). 11 января ассоциация пекарей «Укрхлебпром» направила президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю официальное обращение с просьбой принять меры.