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39 минут назад

Банкам упростят выявление фирм-однодневок

В «Сбере» заявили, что заинтересованы в таком сервисе, поскольку в рамках банковских процессов проводится верификация юридических лиц и ИП. В «Открытии» и «Зените» поддерживают инициативу ФНС о размещении в свободном для кредитных организаций доступе бесплатной полной версии списка адресов массовой регистрации, с его последующей актуализацией.

Банкам упростят выявление фирм-однодневок
Фото: 62info.ru62info.ru

Банк России в курсе работы, которую ведет налоговая по оптимизации публичных информационных сервисов, заявили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе полагают, что такие источники востребованы заинтересованными участниками финансового рынка и используются ими, в том числе в комплаенс-процедурах при выполнении требований принципа «знай своего клиента» или оценке риска компании.

В последние годы наблюдается значительное снижение количества организаций, имеющих признаки фирм-однодневок, сообщили «Известиям» в Росфинмониторинге, подчеркнув, что риски их использования для реализации теневых схем тем не менее сохраняются. В этой связи сервисы Налоговой службы, предоставляющие дополнительные возможности по оценке рисков клиентов, в том числе на предмет наличия признаков технических компаний, высоко востребованы, убеждены в Росфинмониторинге.

Экономика,Федеральная налоговая служба,Росфинмониторинг,Сбербанк России,Центральный банк России,газета "Известия",
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