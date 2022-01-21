Банкам упростят выявление фирм-однодневок

В «Сбере» заявили, что заинтересованы в таком сервисе, поскольку в рамках банковских процессов проводится верификация юридических лиц и ИП. В «Открытии» и «Зените» поддерживают инициативу ФНС о размещении в свободном для кредитных организаций доступе бесплатной полной версии списка адресов массовой регистрации, с его последующей актуализацией.

Банк России в курсе работы, которую ведет налоговая по оптимизации публичных информационных сервисов, заявили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе полагают, что такие источники востребованы заинтересованными участниками финансового рынка и используются ими, в том числе в комплаенс-процедурах при выполнении требований принципа «знай своего клиента» или оценке риска компании.