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1 час назад

Лавров заявил о резком сокращении Россией резервов в долларах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия резко сокращает долларовые резервы, пытаясь сократить зависимость от американской валюты. Об этом он сообщил в ходе выступления в Госдуме, передает агентство «Прайм».

«Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают», — цитирует агентство Лаврова.

По его словам, США делают все возможное, чтобы подорвать доверие к своей валюте и «сделать ее рискованной для международных расчетов не только для России, но и для любой страны мира».

Еще летом в Департаменте информации и печати МИД РФ заявили, что России необходимо продолжать сокращать долларовую составляющую в международных резервах во избежание проблем для своей экономики из-за трудной экономической ситуации в США.

Также Минфин в прошлом году полностью отказался от доллара структуре ФНБ.

В США задумали обрушить рубль

10 января сообщалось, что Банк России за год — с 30 июня 2020 года по 30 июня 2021-го — сократил долю доллара США в международных резервах страны. Она уменьшилась с 22,2 до 16,4%. Доля золота сократилась с 22,9 до 21,7%. Доля евро, напротив, выросла, с 29,5 до 32,3%, юаня — с 12,2 до 13,1%, фунта стерлингов — с 5,9 до 6,5%.

Банк России с 24 января решил приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Регулятор принял решение в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. В ЦБ отметили, что решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила будут принимать с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Это объявление было сделано после падения курса рубля к доллару и евро на Московской бирже днем 24 января.

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