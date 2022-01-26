Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия резко сокращает долларовые резервы, пытаясь сократить зависимость от американской валюты. Об этом он сообщил в ходе выступления в Госдуме, передает агентство «Прайм».

«Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают», — цитирует агентство Лаврова.

По его словам, США делают все возможное, чтобы подорвать доверие к своей валюте и «сделать ее рискованной для международных расчетов не только для России, но и для любой страны мира».

Еще летом в Департаменте информации и печати МИД РФ заявили, что России необходимо продолжать сокращать долларовую составляющую в международных резервах во избежание проблем для своей экономики из-за трудной экономической ситуации в США.

Также Минфин в прошлом году полностью отказался от доллара структуре ФНБ.

10 января сообщалось, что Банк России за год — с 30 июня 2020 года по 30 июня 2021-го — сократил долю доллара США в международных резервах страны. Она уменьшилась с 22,2 до 16,4%. Доля золота сократилась с 22,9 до 21,7%. Доля евро, напротив, выросла, с 29,5 до 32,3%, юаня — с 12,2 до 13,1%, фунта стерлингов — с 5,9 до 6,5%.