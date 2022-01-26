Путин: у РФ есть преимущества в майнинге криптовалюты

«У нас есть определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге. Имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», — сказал Путин.

Он отметил, что знаком с дискуссией на тему регулирования криптовалют в России — этими вопросами занимается Центробанк РФ. По словам Путина, у ЦБ есть своя позиция на этот счет: регулятор полагает, что связанная с криптовалютами большая волатильность несет в себе определенные риски, и прежде всего для граждан.