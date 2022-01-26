Путин: у РФ есть преимущества в майнинге криптовалюты

Россия обладает «определенными конкурентными преимуществами» в области майнинга криптовалюты. Об этом на совещании с правительством заявил президент РФ Владимир Путин.
«У нас есть определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге. Имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», — сказал Путин.
Он отметил, что знаком с дискуссией на тему регулирования криптовалют в России — этими вопросами занимается Центробанк РФ. По словам Путина, у ЦБ есть своя позиция на этот счет: регулятор полагает, что связанная с криптовалютами большая волатильность несет в себе определенные риски, и прежде всего для граждан.
«Центробанк не стоит на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности», — подчеркнул президент.
Подводя итоги темы, Путин попросил ЦБ и правительство в ближайшее время прийти к единому решению относительно регулирования криптовалют в России и доложить о результатах обсуждения.
Ранее регулятор предложил запретить криптовалюту и майнинг в РФ. В ЦБ заявляли, что распространение электронных денег угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности, способствует расширению нелегальной деятельности.