ЦБ предложил полностью запретить криптовалюты в России

Центробанк выступил за жесткий вариант регулирования рынка криптовалютам, предложив ввести запреты на большинство операций с ними в РФ: майнинг, выпуск, обращение, обмен. ЦБ считает, что массовая покупка криптовалют населением может привести к оттоку капитала из страны и ослаблению курса рубля. Об этом сообщается в консультативном докладе регулятора по криптовалютам.

ЦБ отметил, что в настоящее время вопросы выпуска и обращения криптовалют в России урегулированы на законодательном уровне.

«Это означает, что криптообменники, криптобиржи, P2P-платформы и прочие операторы криптовалютного рынка находятся вне правового поля. При этом закон о ЦФА запрещает использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории РФ», – говорится в докладе.

Банк России считает необходимым ввести ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами-резидентами.

ЦБ также предлагает ввести запрет на организацию выпуска, выпуск, организацию обращения криптовалют (в том числе криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами) на территории России и выступает за то, чтобы в стране установили ответственность за нарушение этой нормы.

«Должны быть выработаны механизмы выявления операций и лиц, их осуществляющих, после введения запрета; выработаны механизмы блокировки операций, направленных на покупку или продажу криптовалюты за фиатную валюту. Должен быть определен уполномоченный орган (органы), на который будут возложены полномочия по реализации мер», – указывает Банк России.

Кроме того, предлагается ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и инфраструктуры рынка для осуществления любых операций с криптовалютой (приобретение, осуществление платежей и переводов, отчуждение, содействие оказанию услуг хранения и принятию рисков через деривативы).

Объем операций российских физических лиц с криптовалютами, по данным опроса банков, может составлять $5 млрд в год (около 350 млрд рублей), говорится в докладе регулятора.