Цена на газ в Европе поползла вниз

Фьючерсы на газ в Европе снизились на 6,5% до 990 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На открытии сессии стоимость газа в Европе составила примерно 1040 долларов за тысячу кубометров, но сразу же начала падать пока не достигла показателя в 989 долларов.
В середине дня цена снова поднялась до 1000-1020 долларов, однако ближе к концу торгов по новой стала снижаться. В последние часы сессии стоимость газа в Европе колебалась в пределах 970-990 долларов.
Ранее сообщалось, что стоимость февральских фьючерсов на голубое топливо в ЕС выросла почти на 19%, достигнув 1100 долларов за тысячу кубометров.