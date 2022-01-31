Цена на газ в Европе поползла вниз

Фьючерсы на газ в Европе снизились на 6,5% до 990 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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На открытии сессии стоимость газа в Европе составила примерно 1040 долларов за тысячу кубометров, но сразу же начала падать пока не достигла показателя в 989 долларов.

В середине дня цена снова поднялась до 1000-1020 долларов, однако ближе к концу торгов по новой стала снижаться. В последние часы сессии стоимость газа в Европе колебалась в пределах 970-990 долларов.