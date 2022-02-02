Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-2° в 
USD 76.48EUR 86.28
Войти в почту
44 минуты назад

Германию призвали попрощаться с «Северным потоком-2»

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью еженедельнику Die Zeit заявил, что Германия должна попрощаться с «Северным потоком-2», если хочет поддержать Украину. Его слова приводит Der Spiegel.

«Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что «Северный поток-2» был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна», – сказал украинский политик.

По его мнению, «русские хотели бы вернуть в зону влияния не только Украину».

Ранее глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что запуск российского газопровода «Северный поток-2» не может произойти, «пока президент России Владимир Путин размещает столько солдат на границе с Украиной».

Германия отказала в запуске «Северному потоку — 2»

В январе постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад так и не предоставил доказательств того, что Россия готовит вторжение на Украину.

26 января стало известно, что оператор газопровода Nord Stream 2 AG для сертификации по законам ФРГ учредил немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. 30 января глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоман заявил, что решение о сертификации оператора «Северного потока-2» вряд ли будет принято до конца июня, поскольку компания не предоставила все необходимые данные.

28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители