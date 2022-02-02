Мэр Киева Виталий Кличко в интервью еженедельнику Die Zeit заявил, что Германия должна попрощаться с «Северным потоком-2», если хочет поддержать Украину. Его слова приводит Der Spiegel.

«Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что «Северный поток-2» был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна», – сказал украинский политик.

По его мнению, «русские хотели бы вернуть в зону влияния не только Украину».

Ранее глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что запуск российского газопровода «Северный поток-2» не может произойти, «пока президент России Владимир Путин размещает столько солдат на границе с Украиной».

В январе постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад так и не предоставил доказательств того, что Россия готовит вторжение на Украину.