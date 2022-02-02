Мэр Киева Виталий Кличко в интервью еженедельнику Die Zeit заявил, что Германия должна попрощаться с «Северным потоком-2», если хочет поддержать Украину. Его слова приводит Der Spiegel.
«Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что «Северный поток-2» был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна», – сказал украинский политик.
По его мнению, «русские хотели бы вернуть в зону влияния не только Украину».
Ранее глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что запуск российского газопровода «Северный поток-2» не может произойти, «пока президент России Владимир Путин размещает столько солдат на границе с Украиной».
В январе постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад так и не предоставил доказательств того, что Россия готовит вторжение на Украину.
26 января стало известно, что оператор газопровода Nord Stream 2 AG для сертификации по законам ФРГ учредил немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. 30 января глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоман заявил, что решение о сертификации оператора «Северного потока-2» вряд ли будет принято до конца июня, поскольку компания не предоставила все необходимые данные.