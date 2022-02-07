Запас на шесть недель: Европе предрекли катастрофу без российского газа

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы могут закончиться уже через шесть недель, если европейские страны решат заблокировать поставки газа из России. Об этом говорится в отчете британской консалтинговой группы Wood Mackenzie.

«Если бы все потоки газа [из РФ] прекратились сегодня, то существующие запасы газа закончились бы через шесть недель и, если перебои затянутся, запасы газа не смогут быть восстановлены в течение лета», — говорится в документе.

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В этом случае Европа столкнулась бы с катастрофической ситуацией, когда запасы газа в хранилищах следующей зимой будут близкими к нулю. Как отмечают аналитики Wood Mackenzie, в этом случае, при любом геополитическом раскладе Евросоюз рискует подойти к зиме 2022-2023 годов с рекордно низкими запасами газа.

В то же время они отметили, что европейские политики вряд ли одобрят блокировку импорта газа из России, так как Евросоюз просто не сможет найти альтернативные объемы для замены его поставок.

"Газпром" на аукционе в понедельник не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и не заказал прокачку через Польшу по "Ямалу - Европе2 на второй - третий кварталы 2022 года. Это следует из данных платформ RBP и GSA Platform.

"Оператор ГТС Украины" в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на второй - третий кварталы 2022 года в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка". Но по итогам аукциона, который завершился в 14:00 мск, они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

"Газпром" также не забронировал на второй - третий кварталы предложенные мощности по прокачке газа по трубопроводу "Ямал - Европа" в Германию через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform. На аукционе были предложены объемы в 89,1 млн куб. м в сутки, но они также остались невостребованными.

Цена газа в Европе отреагировала на итоги аукционов ростом на 1,3% - до $928,4 за 1 тыс. куб. м.

"Газпром" прекратил прокачку газа в Европу по газопроводу "Ямал - Европе" в прямом направлении 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей. Холдинг также не бронировал на февраль прокачку газа по "Ямалу - Европе". Это означает, что решение об объемах поставляемого газа по данному газопроводу будет приниматься на ежедневных аукционах бронирования.

Также российский холдинг уже на протяжении полугода не бронирует дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину.

О поставках газа в Европу

В 2019 году Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 года по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в 2021 году составил около 41,66 млрд куб. м.

Транснациональный газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.

Российская компания «Газпром» не заинтересована в наращивании поставок газа в Европу, что является странным способом ведения бизнеса. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

По ее словам, «Газпром» выбрал «странный способ вести бизнес», несмотря на то, что цены на газ высоки, а спрос находится на рекордном уровне.

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«Появляется все больше признаков того, что Кремль продолжает использовать поставки газа как средство оказания политического давления», — считает политик.

Она отметила, что именно поэтому европейские страны должны искать новых и надежных поставщиков газа. Так, сейчас идут переговоры с такими странами как США и Норвегия.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что Россия строго выполняла свои договорные обязательства по поставкам газа, но заявил при этом о «сложностях с поставками».

Боррель заявил, что «цены на энергоносители выросли из-за проблем со спросом и предложением на глобальном уровне». Он подчеркнул, что «цены на газ в ЕС в шесть-десять раз выше, чем год назад». Это «создает большую нагрузку на цены на электроэнергию из-за того, как эти цены определяются на рынке электроэнергии в Европе». Как заявил Боррель, «если цены на энергию останутся высокими в течение 2022 года, стимулируя инфляцию, это серьезно повлияет на восстановление (экономики) от пандемии».

Глава дипломатии ЕС отметил, что «энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов». По его словам, «эта тема стоит во главе повестки дня» ЕС, «учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией». Боррель указал на необходимость «работать с краткосрочными трудностями, придерживаясь при этом долгосрочной цели перехода к нулевому уровню выбросов».

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«Энергетический совет ЕС-США в Вашингтоне укрепит трансатлантическое сотрудничество на этом фронте», – приводит его слова РИА «Новости».

Он подтвердил, что «в последние недели Россия строго выполняла свои договорные обязательства». При этом Боррель пожаловался, что Газпром «отказался совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что еще больше усилило нервозное положение на рынке». Боррель считает, что «в условиях тяжелого кризиса» в отношениях с Россией, стоит «вопрос безопасности поставок».

В связи с этим он призвал ЕС «срочно рассмотреть вопрос разработки стратегических резервов газа Евросоюза и возможность совместных закупок газа, как предложила ранее Еврокомиссия». Евросоюз контактирует с США, Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами по поводу расширении поставок СПГ. Также он подчеркнул необходимость лучше «интегрировать» Пиренейский полуостров, который является главным «островом электроэнергии в Европе», в европейский энергетический рынок.

При этом ЕС намерен работать над увеличением реверсивных поставок газа для Украины в рамках существующей газотранспортной сети. Исходя из его слов, ЕС будет сотрудничать в этом вопросе с США.

Напомним, как заявлял Боррель, ЕС надеется, что США, Катар и Азербайджан компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из России.

Евросоюз ведет переговоры с США и другими странами по вопросу увеличения поставок газа в Европу. Об этом в понедельник заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы налаживаем партнерство с Соединенными Штатами в сфере энергетической безопасности, которое в первую очередь касается увеличения поставок сжиженного природного газа, - приводит ее слова агентство Reuters. - Мы ведем переговоры с другими поставщиками газа, например с Норвегией, по вопросу увеличения их поставок в Европу".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США ведут переговоры с экспортерами газа в Европу взамен российского топлива. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Мы ведем переговоры с рядом стран и поставщиками», — сказала она, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о возможности компенсации Катаром объемов газа в случае снижения поставок из России.

При этом о конкретных странах и других подробностях Псаки не стала говорить.

Ранее представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ЕС ищет альтернативные источники снабжения газом на случай обострения отношений с Россией.

В случае отказа Евросоюза от российского топлива страны Ближнего Востока не смогут полностью компенсировать поставки газа в Европу. Об этом пишет издание Bloomberg.

Авторы статьи отмечают, что ряд богатых энергоносителями стран, среди которых Азербайджан и Катар, пообещали снабдить Евросоюз необходимым сырьем. Тем не менее, оказалось, что у них не получится заменить ведущего экспортера - Россию.

"У Европы нет альтернативы российскому газу. Вам придется перенаправить половину СПГ, потребляемого Азией, чтобы выйти на уровень поставок от "Газпрома", - приводит издание слова старшего аналитика BCS Global Markets Рона Смита.

По его словам, это может привести к массовой нехватке топлива и распространению энергетического кризиса по всему Азиатскому континенту.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в марте Россия восстановит добычу нефти на 90% от сокращенного в мае 2020 года объема. По его словам, наша страна строго следует условиям сделки ОПЕК+. Уровень ее выполнения близок к 100%, а общий уровень исполнения соглашения всеми странами по итогам декабря составил 122%. Вместе с тем, как отметил Новак, на рынке сохраняется много неопределенностей, в том числе, связанных со штаммом "омикрон".

Россию можно заместить в поставках голубого топлива только в том случае, если увеличить добычу топлива в несколько раз. Однако сейчас никто в мире не может этого добиться, заявил эксперт по энергетике Игорь Юшков.

По словам эксперта, Евросоюз не сможет обойтись без российского газа. ЕС сейчас ведет переговоры с США, Азербайджаном и Катаром, но даже это не заменит поставки из РФ. Информацию предоставил новостной портал Sputnik Грузия.

«Азербайджан - крупный игрок на энергетическом рынке. Но он и так с трудом выполняет свои контрактные обязательства. Да и вообще за переговорами стоят США, которые всего лишь пытаются успокоить напуганных европейцев. Но на самом деле все печально. Американцы не смогут указывать иностранным компаниям, куда им поставлять газ. Так что любые санкции, которыми пугают Москву, в итоге обернутся против тех, кто их затевает», - рассказал Игорь Юшков в интервью по видеосвязи.

Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник, 7 февраля, снижаются на 4,2-7,7% и находятся в диапазоне $900–938 за тысячу кубометров, следует из данных Лондонской биржи ICE.

Цена мартовских фьючерсов на открытии торговой сессии составила $931,2 и в течение первых часов торгов устойчиво опускалась. Стоимость падала почти до $900 долларов.

По состоянию на 15:51 мск стоимость фьючерсов составила $938,7 за тысячу кубометров.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что стоимость газа в Евросоюзе за год выросла в 6–10 раз. По его словам, повышение цен спровоцировал рост инфляции. Боррель подчеркнул, что сейчас около 40% импорта газа в Евросоюзе приходится на Россию. Он заявил о необходимости подготовиться к возможному сокращению поставок из России на случай, если против Москвы будут введены новые санкции.