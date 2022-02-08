Правительство России решило судьбу криптовалют

Правительство России поддержало концепцию Минфина по регулированию и контролю криптовалют, пишет РБК со ссылкой на протокол совещания у заместителя председателя правительства и главы аппарата Дмитрия Григоренко.
«Утверждаю концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют», - говорится в документе.
Григоренко поручил министру финансов Антону Силуанову совместно с Банком России до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона.
Ранее о поддержке правительством разработанной Минфином концепции регулирования оборота цифровых валют сообщал RTVI со ссылкой на близкий к кабмину источник.
20 января Центробанк выступил с инициативой полного запрета оборота и майнинга криптовалюты в России. Министерство финансов выступило за регулирование, а не за запрет. Ведомство предложило проводить все операции с криптовалютой через российские банки, а также идентифицировать держателей криптокошельков. Отслеживать платежи Минфин предлагает через сервис «Прозрачный блокчейн», который разрабатывает Росфинмониторинг.