ЕС нашел поставщика газа вместо России

Евросоюз планирует сделать Соединенные Штаты основным поставщиком газа, которым сегодня является Россия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ Еврокомиссии «Торговля СПГ между ЕС и США».

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В нем отмечается, что в 2021 году экспорт сжиженного природного газа в ЕС был самым высоким по объему, составив более 22 миллиардов кубометров с оценочной стоимостью 12 миллиардов долларов. В январе 2022 года импорт достиг максимального месячного значения в 4,4 миллиарда кубометров — 4,1 миллиарда евро.

В Еврокомиссии добавили, что дальнейшее трансатлантическое сотрудничество должно привести к тому, чтобы США стали главным поставщиком газа на континент, которым сейчас остается Россия.

«Природный газ играет центральную роль в энергетической системе ЕС, в том числе в контексте энергетической трансформации. На его долю приходится 23% спроса на энергию. В настоящее время Европа импортирует около 90% необходимого ей газа, и ожидается, что в ближайшие годы эта доля увеличится», — говорится в документе.