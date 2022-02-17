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26 минут назад

ЕС нашел поставщика газа вместо России

Елена Прошина

Евросоюз планирует сделать Соединенные Штаты основным поставщиком газа, которым сегодня является Россия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ Еврокомиссии «Торговля СПГ между ЕС и США».

ЕС нашел поставщика газа вместо России
Фото: ТАССТАСС

В нем отмечается, что в 2021 году экспорт сжиженного природного газа в ЕС был самым высоким по объему, составив более 22 миллиардов кубометров с оценочной стоимостью 12 миллиардов долларов. В январе 2022 года импорт достиг максимального месячного значения в 4,4 миллиарда кубометров — 4,1 миллиарда евро.

Цены на газ в Европе взлетели

В Еврокомиссии добавили, что дальнейшее трансатлантическое сотрудничество должно привести к тому, чтобы США стали главным поставщиком газа на континент, которым сейчас остается Россия.

«Природный газ играет центральную роль в энергетической системе ЕС, в том числе в контексте энергетической трансформации. На его долю приходится 23% спроса на энергию. В настоящее время Европа импортирует около 90% необходимого ей газа, и ожидается, что в ближайшие годы эта доля увеличится», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что США начали вести переговоры с крупными продавцами топлива в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и внутри страны о готовности увеличить добычу газа для Европы на случай «вторжения» России на Украину.

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