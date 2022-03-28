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53 минуты назад

Путин поручил до 31 марта доложить об изменении валюты платежа за поставки газа на рубли

ТАССТАССиещё 1

Президент РФ Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от кабмина, Банка России и компании "Газпром" об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с Банком России и публичным акционерным обществом "Газпром" реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль", - указывается в документе.

Президент ждет доклад по поручению до 31 марта и далее ежемесячно. Ответственными за выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.

При этом правительству необходимо утвердить директиву по внесению изменений в действующие контракты ПАО "Газпром" по поставкам газа в части изменения валюты платежа по ним на российский рубль. Согласно списку поручений, сделать это требуется "при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования" в срок до 31 марта.

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Кроме того, ЦБ совместно с кабинетом министров должен обеспечить возможность проведения платежей по газовым контрактам, переведенным на оплату поставок в рублях, включая приобретение покупателями энергоресурсов российских рублей на внутреннем валютном рынке. Срок исполнения этого поручения также установлен до 31 марта.

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