Президент РФ Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от кабмина, Банка России и компании "Газпром" об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с Банком России и публичным акционерным обществом "Газпром" реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль", - указывается в документе.

Президент ждет доклад по поручению до 31 марта и далее ежемесячно. Ответственными за выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.

При этом правительству необходимо утвердить директиву по внесению изменений в действующие контракты ПАО "Газпром" по поставкам газа в части изменения валюты платежа по ним на российский рубль. Согласно списку поручений, сделать это требуется "при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования" в срок до 31 марта.