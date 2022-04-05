Аналитик назвал условие для дальнейшего укрепления рубля

Российская экономика в условиях введения новых санкций продемонстрировала свою устойчивость, что положительно сказалась на курсе рубля. При нормализации информационного фона вокруг страны в дальнейшем национальная валюта способна укрепиться до 80 рублей за доллар. Об этом в разговоре с «Рамблером» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.