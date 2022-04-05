Аналитик назвал условие для дальнейшего укрепления рубля

«Рубль опирается на достаточно устойчивую экономику. Небезпроблемную, но достаточно устойчивую. И эта экономика продемонстрировала резистентность, устойчивость по отношению к санкциям. Она функционирует, есть небольшие темпы роста, бюджет находится в нормальном состоянии, выполняются все социальные обязательства. Это состояние экономики и определяет устойчивость национальной валюты, потому что национальная валюта - это функция от экономики, а не какой-то отдельный субстрат, который живет сам по себе.
Что доказало, что рубль действительно устойчив? Рубль в течение достаточно длительного времени - нескольких месяцев - находился на стационарных позициях по отношению к доллару, 76-77 рублей за доллар. И рубль с этих позиций отклонил только негативный информационный фон, который вызвал ажиотажный спрос, повышенную нервозность рынка и так далее. Рынок отреагировал падением курса национальной валюты, как обычно это бывает, когда нервозный рынок. Но это продолжалось недолго. Как только этот негативный фон стал уходить, смягчаться (ажиотаж не может продолжаться в течение длительного времени), рубль стал восстанавливать свои позиции до фундаментально определенных. Стал двигаться туда, откуда он пришел. Но на те же самые позиции он врядли вернется, потому что оклонение все-таки было слишком большое и слишком длительное. При этом о курсе 80 рублей за доллар, я думаю, можно говорить вполне смело. Стоит только подождать некоторое время, чтобы информационный фон нормализовался, тогда мы увидим восстановление рубля. Но не до уровня 76-77 рублей за доллар, а до 80 рублей за доллар, что обусловлено фундаментальными равновесными рыночными значениями.
То, что президент РФ Владимир Путин
поручил перевести оплату за российский газ в рубли, в известной мере также повлияло на курс национальной валюты. Но этот фактор не столько повлиял сам по себе, сколько он сказался изменении негативного фона. То есть фон приобрел более позитивный характер, на рынке появилась большая уверенность по отношению к рублю, что сказалось на восстановлении им своих позиций. Но пока расчеты происходят не чистом виде рублями, а был найден компромиссный вариант: Запад платит нам в евро, преводя деньги на счета "Газпромбанка"
, затем "Газпромбанк" эти средства превращает в рубли на бирже, а потом уже эти рубли отдает нашим поставщикам газа, в основном "Газпрому"
. Пока это происходит не напрямую. Но не исключено, что следующим шагом станет то, что многие контрагенты, которые покупают у нас газ, будут расплачиваться напрямую рублями. Скорее всего, это произойдет тогда, когда закончатся действующие контракты и надо будет заключать новые. Потому что менять валюту платежа в контракте - это отдельные хлопоты и отдельный валютный риск конверсии.
Запад в своих санкциях обязательно оставляет какую-то лазейку, поле для продолжения торгово-экономических отношений. Там прекрасно понимают, что если ты ставишь препятсятвие своему партнеру - ты ставишь препятсятвие самому себе. А на Западе уже поняли, что заменить наши поставки энергетического сырья, особенно газа, им неоткуда, во всяком случае в ближайшие два-три года. А те остальные санкции, которые будут, - мы понимаем, что они либо повиснут в воздухе, либо их можно будет обойти с помощью определенных приемов, которые применяются во внешней торговле. Они известны всем тем, кто этим вопросом занимается на практике».