В Китае раскрыли последствия для мира от санкций США против России

Необдуманной геополитической авантюрой назвала китайская газета Global Times экономические санкции США в отношении России. По мнению авторов издания, расплачиваться за это будет весь мир. На это уже указывают данные по инфляции в мире.

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По данным авторов, эксперты полагают что главной причиной общемировой инфляции стала пандемия COVID-19, однако её усугубил также стремительный рост цен на энергоресурсы и сырьё. Движущей силой последнего стал украинский кризис и «необдуманные экономические санкции Запада против России, вводимые под руководством США».

Журналисты издания полагают, что обвинения США в адрес других стран в вопросе инфляции представляют собой неудачную попытку переложить вину «с больной головы на здоровую». Также они называют это «зловещим заговором», целью которого является сокрытие собственных неудач, капитуляции перед вирусом и огромных издержек от экономических санкций в отношении России.

Картина складывается мрачная, и в таких условиях остаётся надеяться, что Запад не станет обвинять других, а сосредоточит усилия на решении всё более многочисленных экономических проблем, чреватых серьёзными глобальными последствиями, — резюмируют журналисты.

Ранее телеведущий Fox News Шон Хэннити в эфире канала выразил своё несогласие с президентом США Джо Байденом, который обвинял российского лидера Владимира Путина в сильном росте цен в Соединённых Штатах. По словам Хэннити, во время президентства Байдена «всё пошло наперекосяк». Отдельно он отметил, что инфляция в стране достигла 40-летнего максимума.