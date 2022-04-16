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28 минут назад

Центробанк разъяснил правила пополнения зарубежных счетов

Илья Родин

Центробанк России на своем официальном сайте опубликовал разъяснение о порядке пополнения счетов в зарубежных банках. Регулятор отметил, что для резидентов нет никаких ограничений на зачисление рублей на такие счета. Об этом пишет ТАСС.

Центробанк разъяснил правила пополнения зарубежных счетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ограничений на зачисление средств в рублях на счета, открытые в зарубежных банках, нет. Резидент также имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке», - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Центробанк с 18 апреля отменяет запрет на продажу наличной валюты россиянам. При этом банкам разрешается продавать только те денежные средства, которые поступили в кассы кредитных организаций с 9 апреля.

Кроме того, жители России смогут получить наличные евро с тех вкладов, которые были открыты до 9 марта. Лимит на снятие остается в эквиваленте 10 тыс. долларов.

Экономика,Банк России,
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