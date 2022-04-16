Telegraph: Мишустин перехитрил Запад

Британское издание The Daily Telegraph сообщило, что решение премьер-министра России Михаила Мишустина узаконить «параллельный» импорт создало значительные проблемы для крупных зарубежных компаний, покинувших российский рынок.

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Отмечается, что в конце марта кабмин РФ разрешил легально ввозить в страну востребованную у населения продукцию брендов, которые закрыли свой бизнес в России или приостановили его. При этом разрешение правообладателей не требуется.

Юрист DLA Piper в России Майкл Маллой отметил, что российское правительство готово сквозь пальцы смотреть на соблюдение прав интеллектуальной собственности, с тем, чтобы обеспечить население страны товарами, которые временно стали недоступными из-за ограничительных мер.

Предполагается, что экспорт подлинной продукции будет осуществляться через Казахстан, Белоруссию и другие страны.

Маллой подчеркнул, что такая схема поставки товаров лишает иностранных поставщиков возможности потребовать компенсацию или конфисковать свой товар.

«При этом затраты и издержки, связанные с судебным иском против параллельного импортера, настолько велики, что могут отпугнуть даже некоторых богатых ритейлеров», - заявил юрист.