Набиуллина выступила с заявлением о ситуации в экономике

Банк России не будет любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптации бизнеса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

По ее мнению, всплеск цен на отдельные товары во многом будет связан с низким предложением.

"Мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее (инфляцию - прим. ТАСС) ниже. Это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации", - сказала она.

При этом рост инфляции не должен быть неконтролируемым, обесценивающим сбережения и доходы.

"Мы будем проводить такую денежно-кредитную политику, которая вернет инфляцию к цели в разумные, обозримые сроки, но не слишком резко", - пояснила Набиуллина.

ЦБ рассчитывает вернуться к целевому уровню инфляции в 4% в 2024 году.

Несмотря на то, что пандемический кризис был совсем недавно, российская банковская система крепко стоит на ногах и способна выдерживать серьезные удары, отметила Набиуллина.

"К началу 2022 года запас капитала банков с учетом накопленных буферов и макронадбавок составил около 7 трлн рублей, что даже больше половины от общего объема капитала. Этого достаточно, чтобы в моменте покрыть до 10% потерь по кредитам, что в 2-3 раза превышает уровень годовых потерь в прошлые кризисы", - сказала она.

Однако при том, что запас прочности очень высокий, он распределен неравномерно, подчеркнула Набиуллина. Регулятор будет это учитывать при выработке необходимых мер поддержки.

Чтобы помочь банкам адаптироваться к новой ситуации, ЦБ ввел временные регуляторные послабления.

"Сейчас послабления беспрецедентны по охвату - что адекватно масштабу проблем, с которыми мы столкнулись", - подчеркнула глава ЦБ.

В частности, регулятор дал возможность зафиксировать курс и стоимость ценных бумаг на балансах прежних уровней присвоенных рейтингов, что позволило избежать значительного сокращения капитала банков и дало им возможность адаптироваться без прекращения кредитования. Для поддержания возможностей банков по кредитованию ЦБ распустил накопленные банками макронадбавки по всем видам кредитов. Были введены и стимулирующие меры регулятивного характера. По мнению Набиуллиной, поддержку кредитованию окажут и принимаемые госпрограммы субсидирования, в частности, кредитования системообразующих предприятий промышленности, торговли и агропромышленного комплекса, лимит по которым сейчас расширен до 0,9 трлн рублей.

Период структурной трансформации

Глава ЦБ добавила, что российская экономика еще имеет запасы, однако они конечны. Россия войдет в период структурной трансформации во II - начале III квартала.

"Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. И уже во II - начале III квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса", - отметила она.

Российская экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями в отношении страны, сообщила Набиуллина.

"Наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Как я уже сказала, санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут все больше сказываться на экономике", - заключила глава ЦБ.

О продаже выручки экспортерами

Банк России рассматривает возможность сделать продажу выручки экспортерами более гибкой, отметила глава регулятора.

"На первом этапе наши ограничения были жестче. Сейчас от части мы отказываемся, как, например, от комиссии за покупку валюты через брокера, часть смягчаем. Рассматриваем возможность сделать и более гибкую продажу выручки экспортерами. Действуя так, мы оперативно реагируем на уровень рисков и по мере их стабилизации снижаем барьеры для ведения внешнеэкономической деятельности", - сказала она.

ЦБ ввел меры контроля за движением капитала из-за санкций, наложенных на регулятора западными странами.

"У нас есть возможность распоряжаться примерно половиной резервов, но это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы. Но они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке. И именно поэтому сразу же после объявления санкций были введены меры капитального контроля", - пояснила Набиуллина.

Ранее в целях стабилизации валютного рынка ЦБ ограничил возможности вывода валюты из страны: через лимиты на переводы за рубеж для физических лиц и комиссии при покупке валюты через брокеров. Банки решали эту проблему через спред курсов покупки-продажи, ограничение на переводы валюты юридическими лицами (сейчас разрешено в основном для оплаты импорта, остальное - через Правительственную комиссию). Для того же введено и требование об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами, также пояснила Набиуллина.

О спросе на кредитные каникулы

Спрос на кредитные каникулы у граждан РФ в марте был несколько ниже, чем в первый месяц действия этой программы в период локдауна 2020 года, заявила глава ЦБ.

"Спрос на каникулы у граждан в марте был несколько ниже, чем в первый месяц действия этой программы в локдаун 2020 года. У МСП - примерно такой же. Уровень удовлетворения заявок для малого бизнеса - около 90%, для граждан - около 40%, в основном потому, что люди не готовы подтвердить снижение доходов на 30%, как этого требует программа", - сказала Набиуллина.

Об ипотечных кредитах

Набиуллина сообщила, что российские банки в текущем году могут выдать льготных ипотечных кредитов на общую сумму около 2 трлн рублей.

"Льготная ипотека, доступная широкому кругу граждан, была адаптирована к текущей ситуации. Ее параметры тоже изменились. И мы ожидаем, что в совокупности по программам льготного кредитования может быть выдано в этом году до 2 трлн рублей ипотеки", - сказала Набиуллина.

Сегодня в России действует несколько льготных госпрограмм для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита. Так, россияне могут взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке по субсидированной ставке в 7% годовых. Кредит на льготных условиях доступен на сумму до 3 млн рублей для всех регионов.

Помимо этого, для семей с одним и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, доступна льготная программа со ставкой не более 6%. По этой программе у семей есть возможность рефинансировать ранее выданный кредит. Кроме того, многодетные семьи могут дополнительно получить субсидию до 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного кредита.

О вкладах

Глава ЦБ сообщила, что вклады населения в российских банках в первой декаде апреля выросли на 1,6%.

"Меры ЦБ - расширение возможностей банков по привлечению ликвидности от Банка России, повышение ключевой ставки и вслед за этим очень привлекательные ставки по депозитам и подкрепление банков наличными, чтобы у людей не возникало сомнений в доступности их средств, - позволили вернуть людей в банковскую систему. В первой декаде апреля вклады выросли на 1,6%", - сказала она.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что российские банки в конце февраля 2022 года наблюдали масштабный отток средств населения, однако в марте клиенты кредитных организаций начали постепенно вновь класть деньги на срочные вклады. Глава регулятора подчеркивала, что ключевую роль в возвращении средств сыграло повышение ключевой ставки до 20% годовых.

Думский Комитет по финансовому рынку рекомендовал Государственной Думе продлить полномочия председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, назначив ее с 24 апреля на третий срок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин 18 марта внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на должность главы ЦБ. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства высоко оценивает ее работу. В условиях, когда на Центробанк ложится дополнительный груз ответственности за поддержание макроэкономической стабильности, президент регулярно общается с Набиуллиной, добавил Песков.

Вопрос о переназначении Эльвиры Набиуллиной на третий срок главой Банка России вынесут на рассмотрение Госдумы 21 апреля.

Помимо этого, Комитеты Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике и по контролю рекомендовали палате принять к сведению годовой отчет Банка России за 2021 год. Этот вопрос также рассмотрят 21 апреля.

Ранее в Госдуме сообщили, что заседание 21 апреля полностью посвятят годовому отчету Центробанка и рассмотрению кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на должность председателя регулятора. В тот же день палата рассмотрит проекты постановлений о назначении Филиппа Габунии, Алексея Заботкина и Юрия Исаева на должности членов совета директоров Банка России.

Банк России продолжит ослаблять валютный контроль, однако пока не может отказаться от всех его элементов. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Она согласилась, что в отношении валютного регулирования действительно принимаются жесткие меры.

"Мы не сможем в ближайшее время отказаться от всех элементов валютного контроля. Его нужно настраивать, чтобы он перекрывал риски, но не мешал нормальной деятельности", - передает слова Набиуллиной ТАСС.

К Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является отечественным аналогом системы международных расчетов SWIFT, уже присоединились 52 иностранные организации из 12 стран. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Она рассказала, что российский аналог SWIFT был разработан после 2014 года, когда впервые возникла угроза отключения от международной системы.

По словам Набиуллиной, к СПФС могут присоединяться и уже присоединяются иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнерами, передает ТАСС.

Ранее главный экономист японского банка "Мидзухо" Дайсукэ Каракама заявил, что отключение России от международной банковской системы SWIFT пошатнет гегемонию доллара в мировых расчетах. По его словам, отключение от SWIFT оказывает огромное влияние, но Россия адаптируется к этому. В результате это обнадежит тех, кто опасается финансовых санкций со стороны США.

Банк России наблюдает попытки ряда нерезидентов продать свой бизнес в РФ и вывести денежные средства. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, передает ТАСС.

«Что касается процедуры возврата ценных бумаг, почему нужно решение правительственной комиссии. Часто это добропорядочные (компании - прим. ред.), но иногда этими схемами готовы воспользоваться нерезиденты, которые хотят продать ценные бумаги и вывести деньги. Мы не должны этого позволить, поэтому просто так разрешить сложно», - заявила она.

Такие попытки необходимо пресекать, указала Набиуллина.

Ранее первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, выступая на правительственном часе в Совете Федераций, заявил, что большинство иностранных компаний, работающих в РФ, не хотят уходить с российского рынка. Они, как указал парламентарий, находятся в формате решений, принимаемых штаб-квартирами, а «штаб-квартиры в основном занимают позицию ни да, ни нет».

О приостановке продаж для российских покупателей объявили многие зарубежные ретейл-платформы, в частности, Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Это сделали и модные бренды Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Adidas, Puma и многие другие крупные компании. Так они отреагировали на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля.

Еще семь банков планируют подключиться к тестированию цифрового рубля в ближайшие месяцы, заявила в понедельник глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"С января 2022 года мы начали тестирование с банками. Сейчас участие в тестировании принимают пять банков, еще семь завершают доработки на своей стороне и подключатся к тестированию в ближайшие месяцы", - сказала она.

Набиуллина отметила, что сейчас регулятор совместно с банками тестирует выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков гражданам, а также переводы между гражданами.

О цифровом рубле

В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля - он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. Владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.

В июне 2021 года ЦБ РФ сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля. В группу вошли, в том числе ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "Тинькофф банк", ПСБ и Газпромбанк.

Слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о трансформации экономики означают её структурное переустройство, пояснил NEWS.ru финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, этот вопрос будет рассмотрен в нескольких аспектах. Эксперт отметил, что в первую очередь необходимо заменить временно ушедшие с российского рынка иностранные компании, в том числе производственные и занятые в сфере услуг, на российские.

Нам придётся замещать освободившиеся ниши. Дело в том, что у нас есть компании, которые уже начали такой путь производства, но они не так известны на нашем рынке, так как эти зоны были заняты иностранными фирмами. Как только зарубежные компании совсем уйдут, у российских будет возможность заполнить места, ведь для компаний важен свободный рынок, — объяснил Беляев.

Беляев отметил, что также придётся восполнить поставку компонентов, которые из-за западных санкций теперь не доставляются в Россию. По мнению экономиста, эти возможности есть внутри страны. Он подчеркнул, что структурную перестройку переживает экономика всех стран мира и это общая тенденция.