«Потребителям нечего опасаться»: экономист о параллельном импорте

В данном случае параллельный импорт - это оправданный ход. Он, естественно, имел прецеденты во внешней торговле, он не имеет никакого отношения ни к "серому" импорту, ни к каким-то обходным маневрам. Обычная внешнеторговая тема, она заключается в том, что находится какая-то третья компания, вполне легальная, к которой нет никаких претензий, которая, скорее всего, находится на территории другой страны. Она производит закупки товаров в рамках утвержденного Минпромторгом списка, заключает контракты на поставку с легальным производителем, становится владельцем товара, а потом уже его переправляет нам в пункт конечного назначения. Вот и вся история. А опасения насчет того, что параллельный импорт равносилен каким-то "серым" или фейковым схемам, не имеют под собой почвы. Это вполне легальные операции, канал по доставке брендовых, сертифицированных товаров. В предыдущих разъяснениях было написано, что будет соответствующий порядок контроля качества, аутентификации этих товаров. Поэтому потребителям нечего опасаться.



Это было сделано, потому что в условиях санкций ряд прямых поставок брендовых товаров в нашу страну был ограничен. И для того, чтобы полки магазинов не были пустыми, потребители могли пользоваться теми товарами, к которым они привыкли и которые наполняли рынок потребительских товаров, применяется эта схема.



Поскольку при этой схеме появляется посредник и несколько удлиняется логистика, нетрудно предположить, что какое-то удорожание (товаров, попавших в список для параллельного импорта - прим. ред.) будет. Но, на мой взгляд, во-первых, это не тот объем товаров, который может служить существенным фактором увеличения инфляции в нашей стране в принципе. Во-вторых, если уж мы живем в таких более стесненных в смысле возможностей во внешней торговли условиях, то, пока не произошло импортозамещение, лучше пользоваться закупкой таких товаров, которые будут чуть дороже, и держать рынок в привычном насыщении, чем иметь пустые полки в магазинах. А что делать? Это чрезвычайная ситуация, в таких случаях всегда приходится чем-то поступаться.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук