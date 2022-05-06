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31 минуту назад

«Потребителям нечего опасаться»: экономист о параллельном импорте

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Рамблером» прокомментировал утверждение Минпромторгом перечня товаров для параллельного импорта в Россию.

В данном случае параллельный импорт - это оправданный ход. Он, естественно, имел прецеденты во внешней торговле, он не имеет никакого отношения ни к "серому" импорту, ни к каким-то обходным маневрам. Обычная внешнеторговая тема, она заключается в том, что находится какая-то третья компания, вполне легальная, к которой нет никаких претензий, которая, скорее всего, находится на территории другой страны. Она производит закупки товаров в рамках утвержденного Минпромторгом списка, заключает контракты на поставку с легальным производителем, становится владельцем товара, а потом уже его переправляет нам в пункт конечного назначения. Вот и вся история. А опасения насчет того, что параллельный импорт равносилен каким-то "серым" или фейковым схемам, не имеют под собой почвы. Это вполне легальные операции, канал по доставке брендовых, сертифицированных товаров. В предыдущих разъяснениях было написано, что будет соответствующий порядок контроля качества, аутентификации этих товаров. Поэтому потребителям нечего опасаться.

Это было сделано, потому что в условиях санкций ряд прямых поставок брендовых товаров в нашу страну был ограничен. И для того, чтобы полки магазинов не были пустыми, потребители могли пользоваться теми товарами, к которым они привыкли и которые наполняли рынок потребительских товаров, применяется эта схема.

Поскольку при этой схеме появляется посредник и несколько удлиняется логистика, нетрудно предположить, что какое-то удорожание (товаров, попавших в список для параллельного импорта - прим. ред.) будет. Но, на мой взгляд, во-первых, это не тот объем товаров, который может служить существенным фактором увеличения инфляции в нашей стране в принципе. Во-вторых, если уж мы живем в таких более стесненных в смысле возможностей во внешней торговли условиях, то, пока не произошло импортозамещение, лучше пользоваться закупкой таких товаров, которые будут чуть дороже, и держать рынок в привычном насыщении, чем иметь пустые полки в магазинах. А что делать? Это чрезвычайная ситуация, в таких случаях всегда приходится чем-то поступаться.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук

Ранее Министерство промышленности и торговли России опубликовало перечень товаров для параллельного импорта. Список состоит из 20 страниц. Документом разрешается параллельный импорт продукции под брендами Apple, Samsung, General Motors, Porshe, Renault, Nissan, Bugatti, Tesla, Siemens, Microsoft, Logitech, Cisco, Dell, Hitachi, Xbox, Playstation, Nintendo. Ввозить можно, в частности, звукозаписывающую аппаратуру, фото- и кинотехнику, медицинские инструменты, музыкальные инструменты, парфюмерию, одежду.

Экономика,Видео,Михаил Беляев,Cisco,Siemens,General Motors,Microsoft,Минпромторг,Apple,
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