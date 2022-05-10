СМИ узнали о смягчении шестого пакета санкций против РФ

Европейский союз принял решение исключить эмбарго на транспортировку российской нефти из списка ограничительных мер против России, входящих в шестой пакет санкций. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на dpa.
Отмечается, что для принятия решения о запрете транспортировки потребуются дальнейшие многосторонние переговоры и консультации. Мальта, Греция и Кипр выступают категорически против этой меры, так как это поставит их судоходные компании в тяжелое положение.
Агентство подчеркивает, что в санкционном пакете все же остается запрет европейским компаниям на страхование перевозящих российскую нефть танкеров.
Журналисты напоминают, что в Европе рассматривают поэтапный отказ от импорта «черного золота» из России. Но некоторые страны настаивают на исключениях для себя.
Ранее сообщалось, что цена нефти марок Brent и WTI резко снизилась. Эксперты объяснили это тем, что инвесторы ожидали конкретную информацию о планах Евросоюза по введению санкций против российских энергоносителей.