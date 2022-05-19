В частности, чиновники рассматривают вариант с введением определенного потолка цен на российскую нефть, который будет подкреплен вторичными санкциями в отношении покупателей, несогласных с ограничительными мерами правительства США.

Кроме того, по данным издания, власти могут перекрыть России доступ к платежам за экспорт нефти и вынудить банки переводить деньги за ввоз российской нефти на эскроу-счета, где финансы хранятся до выполнения определенных обстоятельств. Таким образом, власти РФ смогут тратить полученные деньги лишь на приобретение товаров первой необходимости.