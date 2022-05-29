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35 минут назад

Силуанов оценил решение Путина об индексации пенсий

Илья Родин

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в опубликованном на платформе «Смотрим» интервью, что поддерживает решение президента России Владимира Путина о повышении пенсий на 10% с первого июня. Об этом пишет «Лента.ру».

Силуанов оценил решение Путина об индексации пенсий
Фото: ТАССТАСС

Антон Силуанов уточнил, что индексация пенсий обойдется казне в 600 млрд рублей до конца года, а в дальнейшем, если динамика сохранится, потребуется выделять более триллиона рублей ежегодно.

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«Это решение позволит поддержать тех людей, которые требуют помощи от государства. Верное решение, и на этом нельзя экономить», - отметил министр.

Ранее сообщалось, что в РФ с 1 июня вырастут социальные пенсии, прожиточный минимум и МРОТ. Кроме того, по новым правилам начнут платить пенсии по потере кормильца.

Экономика,Антон Силуанов,Владимир Путин,
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