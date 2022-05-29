Силуанов оценил решение Путина об индексации пенсий

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в опубликованном на платформе «Смотрим» интервью, что поддерживает решение президента России Владимира Путина о повышении пенсий на 10% с первого июня. Об этом пишет «Лента.ру».

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Антон Силуанов уточнил, что индексация пенсий обойдется казне в 600 млрд рублей до конца года, а в дальнейшем, если динамика сохранится, потребуется выделять более триллиона рублей ежегодно.

«Это решение позволит поддержать тех людей, которые требуют помощи от государства. Верное решение, и на этом нельзя экономить», - отметил министр.