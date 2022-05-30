Кремль оценил вероятность наступления дефолта в России

«Наша позиция хорошо известна: никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, и есть готовность их платить - будь то в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг», - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.