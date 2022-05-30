Кремль оценил вероятность наступления дефолта в России

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, у России есть и деньги, и готовность их платить, поэтому никаких объективных причин для объявления дефолта просто нет. Об этом пишет ТАСС.
Ранее Минфин США не стал продлевать лицензию, позволявшую держателям российских суверенных облигаций получать долларовые платежи по погашению долга. Срок действия лицензии истек 25 мая.
Если выплата не поступила в течение 30 дней после наступления срока оплаты, держатели российских бондов могут поставить вопрос о признании дефолта по ним. В российском Минфине сообщили, что будут совершать выплаты по долгу в рублях.
«Наша позиция хорошо известна: никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, и есть готовность их платить - будь то в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг», - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что Россия - надежный заемщик, и готовит варианты выполнения своих обязательства по внешним долгам даже в условиях санкционного давления со стороны западных стран.