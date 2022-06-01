Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проблем со стороны России с устойчивым снабжением мировых рынков зерном не существует.

Об этом он заявил по итогам заседания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

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«В том, что касается Российской Федерации, никаких проблем с обеспечением устойчивого снабжения мировых рынков зерном не существует», — сказал он.

По его словам, проблема прежде всего заключается в отсутствии свободного выхода из украинских портов через минные поля, которые были установлены военными Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российский флот обеспечит беспрепятственный проход судам с украинским зерном, если Киев разминирует порты. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров призвал Запад решить, что важнее - «пиар на теме поставок продовольствия из Украины или конкретные шаги».

«Российская сторона предпринимает [меры] уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах», - добавил министр

Он подчеркнул, что если проблема разминирования будет решена, российские военные корабли обеспечат судам с зерном проход в Средиземное море «и далее - к пунктам назначения».

13 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что если украинские порты не заработают в течение 60 дней и не начнутся поставки зерна, экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет.

Президент США Джо Байден заявлял, что на Украине сейчас заблокированы около 20 миллионов тонн зерна. Конгрессмен Джейсон Кроу рассказывал, что во время своего визита в Киев он обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским создание 20-мильной буферной зоны между Румынией и Турцией, которую могли бы использовать корабли, перевозящие зерно.

В конце мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву нужны гарантии третьих стран и ООН для вывоза зерна, российских гарантий будет недостаточно.

Он назвал лучшим вариантом для вывоза пшеницы международную операцию с участием дружественных Украине стран, готовых направить свои корабли для разминирования вод и сопровождения грузов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны умалчивают о связи проблемы экспорта зерна из России с попаданием российских судов под санкции. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию, передает РИА «Новости».

«Есть проблема с экспортом российского зерна. Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не подпало под санкции, они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции попали суда, которые ввозят российское зерно», — сказал он.

Министр также отметил, что российские суда не принимают в портах Европы и не страхуют.

По его словам, в результате санкций против России были нарушены все логистические и финансовые цепочки, связанные с поставками зерна на мировые рынки.

При это он подчеркнул, что в остальном у российской стороны нет проблем с обеспечением устойчивого снабжения рынков зерном кроме того, что из портов Украины нет свободного выхода из-за минных полей, которые были установлены украинскими военнослужащими.

Министр также добавил, что Россия достигла договоренностей с Турцией о том, что Анкара поможет с разминированием украинских портов для освобождения застрявших там судов.

Вашингтон поддержит компании, которые готовы вывозить зерно из России.

Страховым компаниям и экспортерам предоставят необходимые гарантии, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она отметила, что таким образом американская администрация будет стимулировать компании, которые "пока колеблются".

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"Как вы знаете, эта сфера не подверглась санкциям, но компании немного нервничают. Мы готовы предоставить им гарантийные письма, которые помогут поддержать усилия по вывозу российского зерна, которое так нужно международному сообществу", - цитирует ТАСС американского постпреда. - Если Россия может вывозить нефть, которая находится под санкциями, они могут вывозить и зерно, на которое санкции не распространяются".

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский раскрыл размеры запасов зерна, находящихся в портах страны. Об этом сообщает ТАСС.

«В портах заблокированы около 1,5 миллиона тонн зерна», — заявил Сольский.

По его словам, всего из страны необходимо вывезти около 20 миллионов тонн, через месяц начнется уборка нового урожая. Вывоз зерна идет через западную границу.

«Логистика вывоза увеличивается каждый месяц, но этого недостаточно. Поэтому разблокирование портов — это однозначно приоритет», — добавил Сольский.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киеву нужны гарантии третьих стран и ООН для вывоза зерна из портов.

«Односторонней гарантии Кремля для нас недостаточно», — подчеркнул он.

Запад обвиняет Россию, которая с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию, в блокировании вывоза зерна из республики. Кремль отрицает все обвинения.

Россия никак не препятствует вывозу зерна на судах из черноморских портов, проблема в минировании портов и прибрежных вод, организованном украинской стороной. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если Украина удосужится перейти к разминированию портов или к обеспечению безопасной морской навигации, тогда Россия будет готова оказать содействие в проводке до международных вод судов, которые будут загружены зерном. Никаких препятствий Россия здесь не чинит, <...> Россия не является стороной, которая минировала эти порты. Продолжаем заниматься этим вопросом", - сказал он.

Песков подчеркнул, что проблемы с поставками зерна сейчас постоянно стоят на повестке дня.

"По разным каналам идет обсуждение этой темы. Действительно, потенциально мы находимся на пороге весьма и весьма глубокого продовольственного кризиса, связанного и с введением абсолютно незаконных рестрикций, ограничений в адрес одного из основных мировых поставщиков, то бишь нас [России], и связанного с действиями украинских властей, которые заминировали подходы к черноморским портам и, соответственно, не отгружают оттуда пшеницу при том, что Российская Федерация никак этому не препятствуют", - указал он.

Также представитель Кремля, комментируя заявления Анкары о том, что Москва и Киев положительно отреагировали на предложение Турции по посредничеству в вопросе вывода украинских судов с зерном, заявил, что пока конкретные договоренности достигнуты не были.

"Точной договоренности нет. Действительно, и турецкая сторона, и другие стороны получили детальное объяснение от президента [России Владимира] Путина. Все главы государств и правительств, с которыми в последнее время проводились разговоры, и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получили детальные разъяснения Путина о том, что Россия не препятствует [проходу судов, загруженных зерном]", - уточнил он.

При этом Песков подтвердил, что планируется визит главы МИД РФ в Турцию, о чем ранее заявлял официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, однако представитель Кремля не стал уточнять ни дату, ни повестку этого визита, переадресовав этот вопрос российскому дипведомству.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что установленные Украиной мины препятствуют выводу судов с зерном из портов, идет поиск механизма для решения проблемы. Об этом он сообщил агентству «Анадолу».

«Нужен коридор и очистка от мин этого коридора. Украинская сторона говорит, что может очистить за 15 дней. Но Украина не хочет прохода военных кораблей России через Одесский порт. А Россия не хочет, чтобы этот коридор использовался для снабжения Украины вооружением. Нужен механизм. Вчера и Путин, и Зеленский заявили, что готовы работать над этим», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Украине необходимы гарантии третьих стран и ООН для вывоза зерна из украинских портов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

По его словам, гарантий, которые дает Россия, недостаточно. Глава украинского МИД добавил, что в настоящее время переговоры между Украиной и странами ООН, а также государствами-гарантами находятся «на продвинутой стадии».

Кулеба также заявил, что разблокировку нужно произвести в течение двух недель, чтобы избежать катастрофических последствий.

Украинское зерно в условиях заблокированных портов Одессы и Мариуполя с большими усилиями удается вывозить через румынский порт Констанца, пишет газета Ouest France.

По словам министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, в конце мая из Констанцы было экспортировано 240 тысяч тонн украинского зерна. До конца августа предполагается экспортировать около 12 миллионов тонн, чтобы освободить место в элеваторах для нового урожая.

Трафик Констанцы в первом квартале 2022 года увеличился на 10% по сравнению с предыдущим годом, который и так был рекордным. Администрация порта опасается, что максимальной пропускной способности - 100 млн тонн в год всех видов грузов, из которых зерновые обычно составляют 30% - в нынешних условиях окажется недостаточно. Чтобы не допустить перегруженности порта, выделено 40 млн евро для восстановления 35 железнодорожных веток, а уже в июне планируется построить 17 дополнительных погрузочных площадок.

Расстояние от Одессы до Констанцы по земле составляет около 300 километров. Проблема с вывозом зерна осложняется из-за разрушенной инфраструктуры, очередей на границе с Молдавией и пробок из зерновозов на берегу Дуная. В качестве альтернативных площадок для вывоза зерна с Украины также рассматриваются порты в Польше, Италии и Словении.

Ранее в понедельник, 30 мая, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что Москва готова содействовать беспрепятственному вывозу зерна и других грузов из украинских портов в координации с турецкими партнерами.

Президент Сенегала и председатель Африканского союза (АС) Маки Саль заявил лидерам Евросоюза, что западные санкции, введенные в отношении российских банков, делают очень сложным, если не невозможным, приобретение российского зерна, что не помогает в решении продовольственного кризиса. Как сообщает британская газета Financial Times, свою обеспокоенность Саль высказал во вторник, выступая по видеосвязи на саммите ЕС.

"Наши страны очень обеспокоены побочными эффектами от перебоев, вызванных блокированием платежной системы SWIFT [для российских банков]. Когда система SWIFT нарушена, это означает, что даже если продукт есть, платеж становится сложным, если вообще не невозможным", - сказал он. "Я хотел бы настоять на том, чтобы этот вопрос был изучен как можно быстрее нашими министрами, которые отвечают за это, чтобы найти подходящие решения", - призвал Саль.

Выступление президента Сенегала состоялось на следующий день после того, как лидеры ЕС после продолжавшихся почти месяц дебатов согласовали шестой пакет санкций против России. Помимо частичного отложенного эмбарго на российскую нефть, он должен включать расширение черного списка и отключение от SWIFT Сбербанка и еще двух российских банков. Ранее аналогичные меры были применены к крупнейшим российским банкам.

Financial Times также цитирует неназванного высокопоставленного чиновника из Эфиопии, который предупредил, что конфликт на Украине и отключение российских банков от SWIFT затрудняют оплату российского зерна и удобрений, что "приводит к значительным потрясениям" для экономик восточной Африки и росту инфляции.

Накануне из дипломатических кругов ТАСС стало известно, что Саль в качестве председателя Африканского союза отправляется 3 июня в поездку, в ходе которой он посетит Москву и Киев. Сообщается, что в повестке его миссии стоят вопросы поставок в страны Африки продовольствия, в первую очередь зерновых, а также удобрений. Россия является одним из крупнейших торговых партнеров Африки, и наложенные Западом на РФ санкции уже создали кризисную ситуацию на африканском продовольственном рынке.

SWIFT - международная система передачи межбанковских платежей. Названа в честь одноименного "Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций" (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), которое является ее оператором. Система позволяет осуществлять быстрый и защищенный обмен данными о переводах средств, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети SWIFTNet, работающей по тому же принципу, что и интернет. В отличие от платежных систем (Visa или Mastercard), система осуществляет только транспорт сообщений о переводах и используется на межбанковском уровне.

Евросоюз и Турция будут прилагать усилия, чтобы разблокировать для экспорта 20 млн тонн украинского зерна. Об этом заявил во вторник французский лидер Эмманюэль Макрон на полях внеочередного саммита ЕС в Брюсселе.

"Решение этого вопроса зависит от согласия России и тех гарантий, которые она предоставит для обеспечения безопасности транспортных судов", - сказал Макрон.

Одновременно он подчеркнул, что ЕС намерен действовать вместе с Турцией, которой "принадлежит во всем этом важная роль, учитывая ее влияние в регионе Черного моря".

Макрон отметил, что вопрос экспорта украинского зерна затрагивался в ходе телефонного разговора в субботу, который он и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы предложили, что выступим с инициативой принятия резолюции ООН, - сказал Макрон. - Это позволит придать четкий формат этим операциям. Мы ждем ответа России и находимся в контакте с ООН".

О переговорах Путина и Эрдогана

Макрон положительно оценивает переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в контексте разблокирования экспорта украинского зерна.

"Я видел, что были сделаны позитивные заключения по итогам переговоров между президентами Путиным и Эрдоганом. Я надеюсь, что предстоящие дни и недели позволят нам справиться с этой ситуацией", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах разблокирования экспорта украинского зерна.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продовольственный кризис невозможно решить без сельскохозяйственной продукции из России и Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Позвольте сказать честно — нет действенного решения продовольственного кризиса без возвращения на мировые рынки продовольственной продукции из Украины и продовольствия и удобрений из России», — сказал он.

По его словам, представители ООН ведут переговоры по налаживанию экспорта зерна с Украины, а также продовольствия и удобрений из России.

Россия готова помочь в борьбе с мировым продовольственным кризисом, в том числе за счет экспорта зерна и удобрений. Однако есть одно условие — если со страны снимут политически мотивированные санкции. Об этом в телефонном разговоре с председателем совета министров Италии Марио Драги заявил президент РФ Владимир Путин.

«Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса … при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», — сообщает пресс-служба Кремля.