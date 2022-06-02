Если ты можешь продавать что-либо по рыночной цене, зачем тебе продавать это ниже рыночной стоимости? — Таким вопросом задалась доцент факультета мировой политики МГУ, заместитель председателя Общественной палаты ДНР Анна Ревякина, комментируя заявление президента США Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что общаясь с журналистами, Байден признал, что отказавшись от российской нефти, Европа столкнулась с проблемой рост цен на топливо. В связи с этим, по мнению президента Соединенных Штатов, необходимо вернуться к обсуждению возможности закупок российского «черного золота».

Видео дня

«Идут активные размышления, что можно сделать. Может быть, даже закупать нефть [у России], но по ограниченной цене», — сказал он.

В свою очередь собеседник «Свободной прессы» обращает внимание, что продавать углеводороды дешевле их рыночной стоимости, исходя из экономической логики, можно лишь в двух случаях:

«Либо, когда ты продаешь ресурс своему стратегическому партнеру, то есть, осознанно делаешь ему некую скидку. А второй момент может быть связан с демпингом, когда ты пытаешься захватить рынок, чтобы привлечь к себе потенциального покупателя. Впрочем, это — в нормальной экономической ситуации. Однако, в данной ситуации речь не идет ни о первом, ни о втором случае».

А потому, эксперт сомневается, что российские власти будут рассматривать подобные предложения.

«Я не усматриваю со стороны Байдена шага назад — никто санкции против нашей страны отменять не собирается. Но, тем не менее, я полагаю, что это своего рода признание, что российская нефть Западу необходима», — подчеркивает Анна Ревякина.

Президент США Джо Байден полагает, что в ЕС рассматривают возможность принятия мер, направленных на то, чтобы Россия была вынуждена продавать нефть по цене ниже рыночной.

"Европа сейчас принимает решение относительно дальнейшего сокращения закупок российской нефти", - заявил американский лидер журналистам во время выступления в Белом доме в среду.

"И рассматриваются самые разные вопросы относительно того, что можно сделать. Может быть, даже закупать нефть по ограниченной цене", - продолжил Байден.

По его версии, одна из возможностей предполагает, что у России была бы "непреодолимая потребность" реализовывать нефть, однако ее "продавали бы по значительно более низкой цене, нежели та, которая устанавливается сейчас на рынке". Президент США не привел дополнительных подробностей.

В понедельник главы государств и правительств стран - членов Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, который включает частичное эмбарго на импорт российской нефти. Страны сообщества почти месяц не могли достичь компромисса, поскольку Венгрия при поддержке ряда других государств выступала против полного запрета на импорт нефти из РФ, полагая, что ущерб от его введения станет катастрофическим для экономики. Еврокомиссия пошла на значительное смягчение своей позиции, объявив, что запрета на поставки трубопроводной нефти из России, которую получает Будапешт, пока не будет.

Москва не намерена продавать нефть себе в убыток, несмотря на решение ЕС и США ограничить закупки российского топлива, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс». Таким образом в Кремле прокомментировали слова американского президента Джо Байдена, который после введения эмбарго заявил, что Вашингтон и его cоюзники рассматривают возможность закупать российскую нефть по ценам ниже рыночных.

Разумеется, Россия не будет ничего продавать себе в убыток. Если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий, — заявил Песков.

Песков добавил, что в любом случае цены регулирует рынок, даже вопреки искусственным сложностям, которые спровоцированы санкциями. Он также сообщил, что в Кремле не видят рисков критического снижения цен на нефть.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что созданные логистические трудности ведут к дестабилизации мирового рынка.

«Власти США пытаются исправить созданную ими проблему и насытить мировой рынок нефтью. Только сложно представить, чтобы Россия продавала нефть Индии или Китаю дороже, чем Вашингтону», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Запад задумался об отказе от эмбарго на российскую нефть и о желании покупать ее по цене ниже рынка.

«Потолок цен на российскую нефть – это та самая идея, которую изначально развивала министр финансов США. Уже на протяжении месяца она призывает не вводить против российской нефтяной индустрии такие санкции, которые приводят к сокращению экспорта», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Собеседник отметил, что «стоимость нефти в мире очень четко коррелируется со стоимостью топлива на американском рынке», а эти показатели там «постоянно растут», что приводит к недовольству местных граждан. «В конечном счете это ведет к потенциальному провалу Демпартии на всех предстоящих выборах, включая президентские в 2024 году».

«Теперь они пытаются хоть каким-то образом исправить ситуацию. А для этого необходимо насытить мировой рынок нефти, ликвидировав или хотя бы снизив дефицит. То есть к американской власти пришло понимание, что санкции против российской нефти приведут к сокращению экспорта из России», – акцентирует Юшков.



«Также министр финансов США продвигала идею о том, что европейцы не должны вводить эмбарго на российскую нефть, но могут ввести импортную пошлину. Это было необходимо для того, чтобы поставки российской нефти сохранялись в прежнем объеме, но сократились доходы Москвы», – объяснил эксперт.



«Но согласится ли Россия на такие условия? – задается вопросом собеседник, – Вполне возможно, что Москва сама откажется поставлять нефть Вашингтону». «Мы уже видели, как санкции разворачиваются против Европы. Так, например, Германия национализировала «дочки» Газпрома, и российское руководство запретило торговать с этими компаниями, превратив их в пустышки», – рассуждает Юшков.

Эксперт предположил, что Россия может пойти на полное ограничение прямых поставок нефти в США, если стоимость топлива, предложенная США, не будет адекватной. «Сложно представить, чтобы Индия и Китай покупали сырье по 70–80 долларов за баррель, а в США по 50 долларов», – подчеркнул специалист.

В свою очередь, эксперт в области энергетики Станислав Митрахович указывает на то, что «Запад понял, насколько сложно отказаться от российской нефти».

«Мне кажется, что Джо Байден пытается каким-то образом уменьшить объемы закупаемого у Москвы сырья, пока не вступят в силу принятые шестым пакетом санкции», – предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Собеседник обращает внимание, что условия, которые диктуют в США, могут вызвать недовольство практически всех участников рынка.

«У России уже есть направления, по которым она может продавать нефть ниже рыночной стоимости. Например, азиатские страны. Опять же, фиксация цены может не понравиться другим странам. Ведь если сегодня установятся предельные цены для России, то уже завтра это может коснуться Саудовской Аравии», – заключил Митрахович.

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с NEWS.ru заявил, что президент США Джо Байден, вероятно, «немного бредит», говоря о планах Евросоюза закупать российскую нефть по цене ниже рыночной вместо полного запрета импорта. Эксперт отметил, что ЕС и так приобретал сырьё у РФ со скидкой.

Мне кажется, президент США немного бредит, мягко выражаясь. То, что российскую нефть покупают со скидкой, — да, покупают. Европейцы тоже покупали со скидкой. Что он сказал? Может, он немного ошибся со временем, это было в прошлой реальности. Сейчас это не обсуждается. Может, в итоговом варианте что-то поменяется, [иначе] это означает, что санкций никаких нет на российскую нефть. Его заявление непонятно, может, он просто ошибся? — добавил Пикин.

В администрации президента США Джо Байдена разделились мнения относительно новых санкций в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, одна группа, в которую входят многие чиновники из Госдепартамента и Белого дома, выступает за ужесточение ограничительных мер. Вторая с представителями Министерства финансов США обеспокоены еще большей нагрузкой на мировую экономику, которая уже страдает от проблем с цепочками поставок, инфляции, неустойчивых цен на нефть и потенциального продовольственного кризиса.

Некоторые опасаются приближающихся промежуточных выборов и обеспокоены позициями демократов, если цены на заправках останутся высокими. Они выступают за другой, непроверенный подход: установить потолок цен на нефть, который якобы ограничит доходы РФ от продажи нефти, пишет Bloomberg.

Отмечается, что проблемы усугубились после ухода Далипа Сингха, заместителя советника по национальной безопасности, который руководил введением санкций.

Россия может справиться с частичным эмбарго на свою нефть в Европе двумя способами: с помощью новых покупателей и снижения добычи для сохранения высоких цен. Об этом сообщает CNBC.

Напомним, что лидеры ЕС в понедельник договорились о запрете 90% российской нефти к концу года в рамках шестого пакета санкций блока в отношении России с момента начала спецоперации на Украине. Согласно данным Международного энергетического агентства, Россия - третий по величине производитель нефти в мире после США и Саудовской Аравии и второй по величине экспортер сырой нефти после Саудовской Аравии.

«То, что происходит сейчас, изменит торговлю нефтью и природным газом в будущем. Цены на нефть не снизятся в ближайшее время, и последствия российских санкций будут ощущаться в течение нескольких лет», — заявил Хоссейн Аскари, профессор Школы бизнеса Университета Джорджа Вашингтона.

Отмечается, что власти США должны были использовать сильные упреждающие санкции в отношении России «и быть более жесткими с производителями нефти ОПЕК, чтобы увеличить добычу нефти».

Среди тех, кто активно увеличивает покупки российской нефти с дисконтом, – КНР и Индия. Так, Китай с марта по май купил 14.5 млн барр (3х г/г), а Индия за этот период приобрела 59 млн барр (за весь 2021 куплено 12 млн барр).

Аналитики сошлись во мнении, что крупнейшие азиатские страны продолжат закупать российскую нефть в больших объемах.

Западные государства не могут воспрепятствовать продаже российской нефти третьим странам, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, новый пакет санкций Евросоюза, предполагающий введение частичного эмбарго на нефть России, не сможет лишить российские компании прибыли от реализации «черного золота».

«Мы не можем преградить [России] путь к договоренностям с третьими странами, в результате которых она будет получать прибыль от продажи нефти другим государствам <…> Налицо парадоксальный результат, когда доходы Кремля как бы не снижаются, но это происходит прежде всего из-за роста цен, поэтому значительного воздействия это [санкции] на финансы России не имеет», — цитирует слова Науседы ТАСС.

При этом литовский президент также не исключил, что подобная ситуация, в которой Россия получает доход, несмотря на санкции со стороны западных государств, не будет «продолжаться вечно» — правда, почему она должна измениться он не пояснил.

Евросоюз достиг предела в составлении больших пакетов антироссийских санкций после введения нефтяного эмбарго. Однако и оно оказалось с «дырами», сообщает немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Правда в том, что время больших санкционных пакетов в отношении России на данный момент прошло, — отметили в издании.

В FAZ указали на то, что Венгрия почти месяц блокировала эмбарго, а в ФРГ поддержали его, только когда серьёзно снизили импорт российской нефти.

В результате получается эмбарго с маленькими и большими дырами, — считают в издании.

Автор публикации отметил, что Венгрия, Словакия и Чехия будут получать нефть по трубопроводу «Дружба», при этом Германия и Польша отказались от него.

Главным недостатком нефтяного эмбарго названо то, что ограничения по сути начнут действовать лишь с 2023 года, до этого срока Россия будет обеспечена доходами. Москва также получила время на поиск новых клиентов, а негативный эффект от эмбарго для неё может компенсировать ожидаемый рост цен на рынке.

Кроме того, предупредили в FAZ, из-за дешёвой трубопроводной нефти для Венгрии, Чехии и Словакии в ЕС возможен раскол.

Ранее стало известно, что британское издание The Spectator заявило: Запад не сможет одолеть Россию санкциями. Его намерения сделать это исключительно с помощью рестрикций оказались «надменной фантазией». При этом попытки ЕС отказаться от импорта нефти из России доказали безрассудность западного подхода.

Россия заработала на продаже энергоресурсов в Европу 47 миллиардов долларов за март и апрель — первые два месяца после начала спецоперации на Украине. Поставки принесли стране вдвое больше доходов, чем за аналогичный период прошлого года, вопреки спаду экспорта газа в западные страны практически на 28 процентов с начала 2022 года, передает CNN. Причиной увеличения прибыли страны стал резкий рост цен на топливо.

На сегодняшний день шесть европейских стран — Польша, Болгария, Финляндия, Дания, Германия и Нидерланды — лишились поставок от «Газпрома» из-за отказа оплачивать газ в рублях по требованию России. Общий объем потерь составил 20 миллиардов кубометров. Несмотря на остановку экспорта в эти страны, журналисты прогнозируют, что доходы Москвы от продажи энергоносителей продолжат значительно увеличиваться — 1 июня стоимость фьючерсного контракта на газ с поставкой в июле достигает 925,7 доллара за тысячу кубометров.