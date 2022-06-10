Экономист прокомментировал решение ЦБ по ставке

На решение ЦБ по ставке повлиял ряд факторов. Относительно стабильный и крепкий обменный курс дает регулятору больше пространства для того, чтобы дальше снижать ставку. Тот факт, что инфляционное давление за последние недели стабилизировалось, фактически инфляция существенно замедлилась. Кроме того, с точки зрения внешнего фона, с точки зрения цен на энергоносители - они остаются высокими. Это создает определенный запас прочности, который позволяет более активно действовать в направлении снижения ставки. В целом в условиях, когда ставка была достаточно высокой в предыдущие месяцы, есть потребность в экономике в том, чтобы ставка возвращалась к более стандартным, докризисным значениям. Еще один фактор, который здесь можно упомянуть, это динамика производства с точки зрения оценки экономического спада в этом году. Постепенно появляется ощущение, что оценки величины спада начинают несколько снижаться. Опасения по поводу того, насколько острым будет спад, несколько смягчаются несмотря на то, что, конечно, все равно ВВП в этом году зарегистрирует достаточно значимое падение. По сравнению с оценками за предыдущие несколько месяцев сейчас эти оценки становятся более умеренными.



Со стороны инфляции, прежде всего, а также со стороны обменного курса факторы, скорее, говорят в пользу того, что есть возможность и необходимость дальше двигаться в сторону снижения ключевой ставки.



Эффект (от решения ЦБ по ставке - прим. ред.) будет кумулятивный . За последние месяцы это снижение уже достаточно значительное. Мы перешли от двузначных к однозначным цифрам по ключевой ставке, то есть ставка уже опускается ниже 10%. Это, с моей точки зрения, начнет давать более значимый импульс тому, чтобы активизировалось кредитование, чтобы более активно задействовались, в том числе, различные льготные программы кредитования. Здесь общий фон более низких ставок сейчас начнет более значимо действовать на экономику в направлении стимулирования кредитования.



Прогнозы относительно того, насколько значимым будет снижение ставки, разнились по рынку. Скорее они концентрировались вокруг оценок 100 базисных пунктов, то есть 1 п.п. Тот факт, что в итоге мы получили более значимое снижение, говорит о том, что у Центрального банка есть понимание того, что можно быстрее двигаться в направлении снижения ставки. Условия на стороне макроэкономики это позволяют делать. Наверное, это сигнал относительно того, что в течение года мы еще увидим дальнейшее снижение ставки, которое даст дальнейший импульс для кредитования и восстановления экономики.

Ярослав Лисоволик Программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай»