Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
48 минут назад

В правительстве нашли новую угрозу в крепком рубле

Lenta.ru

Укрепление курса рубля и дефляция, которая продолжается уже больше месяца, создают угрозу так называемой дефляционной спирали, что опасно для национальной экономики. Об этом на деловом завтраке «Сбера» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) предупредил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.

В правительстве нашли новую угрозу в крепком рубле
Фото: ТАССТАСС

Дефляционной спиралью называют ситуацию, когда снижение цен связано не с повышением количества товаров, а со снижением в экономике количества денег. Все вместе это означает сокращение производства и неизбежно заканчивается кризисом.

Решетников призвал правительство как можно быстрее понять, что происходит, и принимать соответствующие меры.

«Потому что без дешевого кредита мы реально сейчас ситуацию можем не вытащить», — предупредил чиновник.

В мае он уже говорил об опасности дефляционной спирали, однако с того момента процесс остановить не удалось. Несмотря на все принятые меры, рубль продолжил укрепляться и по состоянию на вторую половину июня находится далеко от равновесных значений.

"Достаточно скоро": рублю предсказали падение к доллару

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов также считает, что адекватным курсом рубля стали бы 70-80 рублей, а не 55-60 рублей. При текущих параметрах российские предприятия теряют конкурентоспособность на мировом рынке, а бюджет испытывает проблемы со сборами экспортеров. Первое обстоятельство уже привело к тому, что государство, год назад обвинявшее металлургов в получении сверхдоходов, стало субсидировать его деятельность.

Экономика,ПМЭФ-2022,Максим Решетников,Андрей Белоусов,Минэкономразвития,Сбербанк России,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители