На ПМЭФ заключены соглашения на общую сумму почти 6 триллионов рублей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключены соглашения на общую сумму 5,6 триллиона рублей. Об этом заявил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков , передает РИА Новости.

«Мы приближаемся к 6 триллионам рублей подписанных соглашений на форуме. К настоящему времени подписано 691 соглашение на сумму 5 триллионов 639 миллиардов», - сказал он.

При этом он заметил, что сумма может быть и больше, поскольку озвучиваются только те цифры, которые «не являются коммерческой тайной».