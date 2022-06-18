На ПМЭФ заключены соглашения на общую сумму почти 6 триллионов рублей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключены соглашения на общую сумму 5,6 триллиона рублей. Об этом заявил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков, передает РИА Новости.
«Мы приближаемся к 6 триллионам рублей подписанных соглашений на форуме. К настоящему времени подписано 691 соглашение на сумму 5 триллионов 639 миллиардов», - сказал он.
При этом он заметил, что сумма может быть и больше, поскольку озвучиваются только те цифры, которые «не являются коммерческой тайной».
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Ранее стало известно, что на ПМЭФ приехали представители всех недружественных России стран.