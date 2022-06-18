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1 час назад

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключены соглашения на общую сумму 5,6 триллиона рублей

Майк Габриелян

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключены соглашения на общую сумму 5,6 триллиона рублей. Об этом заявил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков, передает РИА Новости.

На ПМЭФ заключены соглашения на общую сумму почти 6 триллионов рублей
Фото: ТАССТАСС

«Мы приближаемся к 6 триллионам рублей подписанных соглашений на форуме. К настоящему времени подписано 691 соглашение на сумму 5 триллионов 639 миллиардов», - сказал он.

При этом он заметил, что сумма может быть и больше, поскольку озвучиваются только те цифры, которые «не являются коммерческой тайной».

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

Ранее стало известно, что на ПМЭФ приехали представители всех недружественных России стран.

Экономика,ПМЭФ-2022,Антон Кобяков,
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