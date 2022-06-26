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1 час назад

Bloomberg: Россия находится в нескольких часах от дефолта

Елена Прошина

В ночь на 27 июня закончится льготный период для выплаты порядка $100 млн по просроченным гособлигациям. Таким образом, до фактического дефолта России остается несколько часов. Об этом в воскресенье, 26 июня, напоминает агентство Bloomberg.

Bloomberg: Россия находится в нескольких часах от дефолта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание уточняет, что правительство России не собирается официально сообщать о дефолте. Но, в том случае, если владельцы облигаций не получат положенные денежные выплаты, будет зафиксирован «факт невыполнения обязательств».

Bloomberg подчеркивает, что последние 100 лет лет, с 1918 года, Россия своевременно расплачивалась по долгам. Таким образом, дефолт будет первым в новейшей истории страны.

Силуанов исключил возможность дефолта России

Эксперт Максим Чирков заявил, что западные страны приложили значительные усилия к тому, чтобы спровоцировать «псевдодефолт». По мнению экономиста, это событие не приведет к каким-либо негативным последствиям для России как таковой. Оно отразится на экономике США и доходах иностранных инвесторов, отмечает РЕН ТВ.

Доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко сообщила ранее, что понятия «дефолт» и «банкротство» не отражают специфику создавшейся в России ситуации.

Экономика,Максим Чирков,РУДН,Правительство РФ,
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