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1 час назад

В Британии указали на предупреждение Путина Западу

Илья Родин

СМИ: Путин проучил западных энергетических гигантов

В Британии указали на предупреждение Путина Западу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Национализация месторождения «Сахалин-2» позволила президенту России Владимиру Путину «проучить» крупные западные энергетические компании. Об этом пишет Financial Times.

Журналисты издания подчеркнули, что национализация проекта стала своего рода предупреждением для западных компаний, которые пытаются как можно быстрее продать свои проблемные активы в России.

Они уточнили, что решение Путина преимущественно направлено против британско-нидерландской нефтегазовой компанией Royal Dutch Shell. Но и японским компаниям Mitsui и Mitsubishi, которые совместно владеют 22,5% акций, также следует задуматься, полагают в редакции.

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Специалисты считают, что российский президент этим шагом предупредил также такие фирмы, как British Petroleum и Total Energies, у которых есть доли в газовых месторождениях России.

Эксперты предупреждали ранее, что переговоры между Shell и китайскими компаниями о продаже ее доли в совместном с «Газпромом» проекте «Сахалин-2» будут очень тяжелыми.

Экономика,Владимир Путин,Total,Shell,Газпром,
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